Οι καλύτερες εφαρμογές του Google Play

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη, το συνέδριο Google I/O 2019 όπου παρουσιάστηκαν τα νέα smartphones Pixel 3a και Pixel 3a XL, που περιλαμβάνονταν στη λίστα με τα 20 καλύτερα smartphones που δημοσίευσε πρόσφατα το economistas.gr, ενώ υπήρξε και ενημέρωση για τη νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου η Google παρουσίασε τα Google Play Awards 2019 που αναδεικνύουν τις κορυφαίες εφαρμογές και παιχνίδια σε 9 ξεχωριστές κατηγορίες, με τις επιλογές να γίνονται με βάση την ποιότητα, τον σχεδιασμό, την απόδοση και την καινοτομία.

Ποιοι ήταν οι νικητές σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά:

Standout Well-Being App

Kinedu by Kinedu

Το Kinedu είναι μια εφαρμογή που προσφέρει χρήσιμες συμβουλές και ιδέες σε γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών και βοηθούν στη πνευματική και σωματική ανάπτυξη του παιδιού.

My Oasis by Buff Studio Co.,Ltd.

Μια προσωπική όαση όπως μαρτυρά και το όνομα της εφαρμογής όπου ο χρήστης μπορεί να παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι και να χαλαρώσει. Δεν απαιτεί έντονες κινήσεις σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον.

Shine by Shine, Inc.

Ακόμη μια εφαρμογή που έρχεται να καταπολεμήσει το άγχος. Έχει για κάθε μέρα έναν εμψυχωτικό λόγο για τον χρήστη ώστε να δώσει νέο κίνητρο στην κάθε ημέρα. Παράλληλα προσφέρει και ηχητικά μηνύματα για αυτοβελτίωση.

SleepTown by Seekrtech

Μια εφαρμογή για όσους δυσκολεύονται να κοιμηθούν που σας βάζει για ύπνο με τον πιο ευχάριστο τρόπο ενώ δεν λείπουν τα… προβατάκια. Φτιάξτε την πόλη σας ενώ κοιμάστε, ενώ κερδίζετε όσο δεν χρησιμοποιείτε το κινητό σας το βράδυ.

Woebot by Woebot Labs

Είναι ο προσωπικός σας προπονητής που προσπαθεί να σας απαλλάξει από το καθημερινό άγχος βοηθώντας σας να βρείτε την λύση. Αναλύει την συμπεριφορά μέσα από τις απαντήσεις που του δίνονται και επεμβαίνει με συμβουλές.

Best Accessibility Experience

Envision AI by Envision Technologies BV

Το ηλεκτρονικό σας μάτι που περιγράφει το περιβάλλον γύρω σας με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να διαβάσει κείμενα σε 60 διαφορετικές γλώσσες και να σκανάρει barcodes.

guiaderodas accessibility by guiaderodas

Μια εφαρμογή που απευθύνεται κυρίως σε όσους έχουν κινητικά προβλήματα όπου μπορούν να αξιολογούν μέρη και τοποθεσίες για να ενημερώνονται και οι υπόλοιποι της κοινότητας για την προσβασιμότητα του χώρου.

Race Together! By digiXMAS

Οδηγήστε μαζί με την παρέα σας. Είναι παιχνίδι που παίζεται ανά ζευγάρια και απαιτεί την συνεργασία και των δυο ώστε το αυτοκίνητο σας να μην τρακάρει με τα υπόλοιπα οχήματα!

TintVision by EM-Creations

Μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε μετά από χρόνια ερευνών στα πανεπιστήμια και έχει στόχο να κάνει πιο εύκολη την ζωή των χρηστών που έχουν δυσλεξία καθώς διαμορφώνει την οθόνη ανάλογα με τις ανάγκες σας.

WheeLog! By PADM

Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται σε όσους μιλούν ασιατικές διαλέκτους και λειτουργεί ως οδικός χάρτης στην πόλη που επισκέπτεστε. Αν γνωρίζετε ιαπωνικά και βρεθείτε στο Τόκιο, αλλά ντρέπεστε να μιλήσετε στους ντόπιους, αποτελεί τον καλύτερο βοηθό!

Best Social Impact

Bury me, my Love by Dear Villagers

Ζήστε το προσφυγικό δράμα μέσα από τα μάτια της Nour και του Majd. Ένα ζευγάρι Σύριων προσφύγων όπου η Nour προσπαθεί να βρει τον δρόμο της προς την Ευρώπη, ενώ έχει την καθοδήγηση του αγαπημένου της Majd που παραμένει πίσω στη φλεγόμενη Συρία.

Plantix by PEAT GmbH

Ο γιατρός των φυτών και των δέντρων σας. Χρειάζεται το smartphone σας να έχει κάμερα όπου θα καταγράφετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με την καλλιέργεια σας και το Plantix θα σας βρίσκει την λύση.

Reblood by PT Gaya Hidup Sehat

Μια εφαρμογή που απευθύνεται στους κατοίκους της Ινδονησίας και έχει σκοπό να δείχνει στον χρήστη τα κοντινότερα μέρη όπου μπορείτε να δώσετε αίμα. Η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα έλλειψης αίματος καθώς κάθε λεπτό 10 άνθρωποι πεθαίνουν περιμένοντας μετάγγιση αίματος.

Think!Think! By Hanamaru Lab

Ένα ευχάριστο παιχνίδι που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά. Βοηθάει στην νοητική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από σειρά δοκιμασιών και γρίφων.

Wisdo by Wisdo LTD.

Πρέπει να είστε άνω των 17 για να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή. Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας και γνωρίστε κόσμο που ίσως έχει τους ίδιους προβληματισμούς με εσάς.

Most Beautiful Game

Asphalt 9: Legends by Gameloft SE

Γίνετε ο καλύτερος οδηγός αγώνων σε αγώνες ταχύτητας μέσα στην πόλη. Οδηγείστε πέρα από τα όρια και κερδίστε τους αντιπάλους σας. Ένα παιχνίδι για όσους αγαπάνε την γρήγορη οδήγηση.

Badland Brawl by Frogmind

Τα θρυλικά Angry Birds δημιούργησαν ένα νέο κύμα παιχνιδιών στρατηγικής που περιλαμβάνει σφεντόνες και μάχες. Εκτοξευτείτε και αρχίστε την μάχη!

Chuchel by Amanita Design

Με το τριχωτό τερατάκι για παρέα προσπαθήστε να μαζέψτε όσα περισσότερα κεράσια μπορείτε μέσα από σειρές δοκιμασιών και γρίφων.

Gorogoa by Annapurna Interactive

Ένα παιχνίδι έργο τέχνης που βγάζει από μέσα σας τον καλλιτέχνη.

Shadowgun Legends by MADFINGER Games

Η ανθρωπότητα βρίσκεται υπό την απειλή καταστροφής από μια εξωγήινη φυλή. Η τελευταία γραμμή άμυνας είστε εσείς.

Best Living Room Experience

ivi by ivi.ru

Όλες οι ταινίες για τους κατοίκους της Ρωσίας.

Neverthink by Neverthink

Δείτε τα καλύτερα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο χάρις στη νέα αυτή εφαρμογή.

Pluto TV by Pluto, Inc.

Η κορυφαία streaming υπηρεσία τηλεόρασης και παρακολούθησης ταινιών για smartphones.

Tubi by Tubi TV

Αποτελεί μια από τις καλύτερες εφαρμογές σε πληθώρα τίτλων ταινιών και σειρών που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος δωρεάν από το κινητό του.

Viki by Viki, Inc

Η εφαρμογή που σας ανοίγει τον δρόμο για τις κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές της Νοτίου Κορέας (Kdrama)

Most Inventive

Cube Escape: Paradox by Rusty Lake

Είστε ένας διάσημος ντετέκτιβ που βρίσκεται φυλακισμένος και έχοντας χάσει όλες τις αναμνήσεις σας. Λύστε τους γρίφους, αποδράστε και κερδίστε ξανά την μνήμη σας.

Firework by Loop Now Technologies, Inc.

Ανακαλύψτε την μαγεία της δημιουργίας ενός μικρού βίντεο υψηλής ανάλυσης και βγάλτε την ζωή σας στο πανί.

Scripts by Language Drops

Μάθετε να διαβάζετε και να γράφετε τα ασιατικά ιδεογράμματα και χαθείτε στη μυστηριακή μαγεία της Ασίας

Tick Tock by Other Tales Interactive

Είστε εγκλωβισμένοι σε έναν κόσμο που κυριαρχούν τα ρολόγια. Προσπαθήστε να αποδράσετε μαζί με τον σύντροφο σας μέσα από μια σειρά από γρίφους και δοκιμασίες ενώ ο χρόνος σας πιέζει.

Wysker by wysker GmbH

Για τους λάτρεις της κατανάλωσης. Δείτε όλες τις προσφορές σε όλα τα προϊόντα που σας απασχολούν και ενημερωθείτε για τις τελευταίες τάσεις της κατανάλωσης.

Standout Build for Billions Experience

Canva by Canva

Ακόμα μια κατασκευή για όσους ασχολούνται με το graphic design και θέλουν να δημιουργούν μοναδικά βίντεο.

Cookpad by Cookpad Inc (UK)

Το καλύτερο μέρος για να βρείτε, να μοιραστείτε και να ανταλλάξετε συνταγές που θα φέρουν την επανάσταση στη κουζίνα σας.

Garena Free Fire by GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED

Εδώ αντιπάλος σας δεν είναι μόνο ο χρόνος. Έχετε 10 λεπτά να αντιμετωπίσετε 49 αντιπάλους σε μια μάχη με γρήγορες ταχύτητες και τρομερά όπλα.

PicsArt Photo Studio by PicsArt

Ακόμη μια εφαρμογή για τους δημιουργικούς χρήστες, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας φωτογραφίες και βίντεο.

Best Breakthrough App

Dave by Dave, Inc

Ο οικονομικός σύμβουλος και βοηθός που συγκρατεί τα χρήματα στον λογαριασμό σας και δεν θα χρειαστεί να ζητήσετε δανεικά.

Khan Academy Kids by Khan Academy

Μια εφαρμογή για παιδιά ηλικίας 2-6 που περιλαμβάνει χιλιάδες εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες, καθώς βιβλία.

Notion by Notion Labs, Inc.

Η εφαρμογή που θα βοηθήσει να έχετε συγκεντρωμένες και οργανωμένες όλες τις σημειώσεις σας.

Slowly by Slowly Communications Ltd.

Η μαγεία του χαρτιού και της επιστολής έρχεται στην οθόνη του smartphone σας. Ανακαλύψτε τον δικό σας «φίλο αλληλογραφίας» σε όλο τον κόσμο και βρείτε φίλους από όλο τον κόσμο.

Tasty by BuzzFeed

Η πιο διάσημη εφαρμογή μαγειρικής έρχεται στο κινητό σας. Κάντε τους πιο έμπειρους σεφ να σας ζηλεύουν με τις μοναδικές εμπνεύσεις που απευθύνονται σε όλα τα βαλάντια..

Best Breakthrough Game

Old School RuneScape by Jagex Games Studio

Το πιο δημοφιλές MMORPG παιχνίδι για smartphones που η κάθε πίστα διαμορφώνεται από τους παίκτες του. Βγήκε για πρώτη φορά το 2007 και εξελίχθηκε μέσα από 240 εκατ. παίκτες παγκοσμίως.

Harry Potter: Hogwarts Mystery by Jam City, Inc.

Μπείτε στον κόσμο του Χάρι Πότερ. Μάθετε μαγικά ξόρκια και ζήστε την δικιά σας ιστορία.

MARVEL Strike Force by FoxNext Games

Με το Avengers: Endagme να κυριαρχεί ακόμα στις συζητήσεις, δημιουργήστε την δική σας ομάδα υπερηρώων της Marvel και υπερασπιστείτε τον πλανήτη Γη.

Star Trek™ Fleet Command by Scopely

Χρησιμοποιείστε όλες σας τις ικανότητες στην διπλωματία και την μάχη και σώστε τον Γαλαξία ζώντας την μοναδική περιπέτεια του Star Trek.