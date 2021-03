Μητσοτάκης: Tηλεδιάσκεψη για δωρεά 18 φορητών κλινών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε το πρωί σε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο τη δωρεά 18 φορητών κλινών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» στο Δημόσιο και το ΕΣΥ.

Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, οι νέες κλίνες «θα έχουν τη δυνατότητα να στεγάζονται σε ειδικούς οικίσκους σε όποιο νοσοκομείο τις χρειάζεται», ενώ αρχικά «η έδρα τους θα είναι το Νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, ένας κομβικός πυλώνας του ΕΣΥ, που κράτησε και άντεξε ειδικά τις δύσκολες εβδομάδες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη και από τη Μακεδονία, ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης και η Διοικήτρια του Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, Μαρία Γιογκατζή.

Ανοίγοντας την τηλεδιάσκεψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εξέλιξη της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. «Καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος πια από την εκδήλωση της πανδημίας νομίζω ότι είναι στο χέρι όλων μας να τον μετατρέψουμε και στον μοναδικό χρόνο πανδημίας. Οι εμβολιασμοί αυτή την εβδομάδα θα φτάσουν το 1 εκατομμύριο. Προφανώς υπάρχει μία πίεση στο σύστημα Υγείας ειδικά στην Αττική την οποία πιστεύω όμως ότι τη διαχειριζόμαστε, κύριε Υπουργέ, πολύ ικανοποιητικά. Η σύγκριση εξάλλου με τα στοιχεία άλλων χωρών αποδεικνύει ότι στην πατρίδα μας εξακολουθούμε να αμυνόμαστε πολύ πιο αποτελεσματικά στο τρίτο κύμα του κορονοϊού το οποίο βέβαια έχει και το χαρακτηριστικό ότι πια έχει κυριαρχήσει ένα στέλεχος, το λεγόμενο βρετανικό στέλεχος, το οποίο έχει πολύ πιο αυξημένη μεταδοτικότητα» σημείωσε.

«Η έξοδος από την κρίση είναι πια ορατή»

«Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλη κούραση. Όμως πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια ακόμα, ειδικά αυτές τις δύο εβδομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας της οικονομίας αλλά και της εκπαίδευσης. Θα το σχεδιάσουμε, εφόσον το αποφασίσουμε, με έξυπνες λύσεις και με μία νέα αμοιβαία συμφωνία εμπιστοσύνης με τους πολίτες: η οικονομία να επαναλειτουργήσει σταδιακά και όλοι μας να πειθαρχήσουμε στους κανόνες ώστε αυτή να παραμείνει ανοιχτή. Με άλλα λόγια η έξοδος από την κρίση είναι πια ορατή, αλλά το πόσο γρήγορα θα φτάσουμε εκεί, εξαρτάται από τα προσεκτικά βήματα τα οποία θα κάνουμε στην τελική ευθεία, γιατί έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία» πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

«Η κατασκευή ήδη προχωράει»

Αμέσως μετά, έλαβε το λόγο η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη η οποία σημείωσε ότι «οι κλίνες θα παραδοθούν πλήρως λειτουργικές τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε αναλώσιμα και διασυνδεδεμένες κτιριολογικά με το νοσοκομείο, για να μείνουν και μετά το πέρας της πανδημίας για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και η κατασκευή όπως γνωρίζετε ήδη προχωράει».

Παράλληλα, η κ. Αγγελοπούλου ανέφερε: «Κύριε Πρωθυπουργέ θέλω να υπενθυμίσω ακόμα μία φορά, όπως είπατε: όλα τα έσοδα της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” προέρχονται από την κοινωνία, είτε μέσω των χορηγών μας, είτε και από την πώληση των νομισμάτων του Νομισματικού μας Προγράμματος. Στόχος και δέσμευσή μας, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι και το τελευταίο ευρώ από τα χρήματα αυτά να επιστρέψουν στην κοινωνία μέσα από τις δράσεις μας. Αυτό αποτελεί ένα ελάχιστο ευχαριστώ προς όλους τους συμπολίτες μας που στηρίζουν το έργο μας, αλλά είναι και υποχρέωση της Επιτροπής από την ίδρυσή της».

«Εθνική προσπάθεια για να σωθούν ζωές»

«Το νοσοκομείο Παπανικολάου είναι κομβικό στην προσπάθεια μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα» ανέφερε, αμέσως μετά, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. «Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει σηματοδοτήσει όλους αυτούς τους μήνες μία εθνική προσπάθεια που έρχεστε κυρία Πρόεδρε -και στο πρόσωπό σας όλη η Επιτροπή- να συμβάλετε σε αυτήν. Μια εθνική προσπάθεια για να σωθούν ζωές. Μιλάμε για μία πανδημία, μία κρίση Δημόσιας Υγείας την οποία αντιμετωπίζει ο πλανήτης μία φορά στα 100 χρόνια κ. Πρόεδρε. Η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό, έδωσαν και δίνουν μία τεράστια μάχη όλους αυτούς τους μήνες» τόνισε ο Υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στους εμβολιασμούς: «Νομίζω ότι όλη η ελληνική κοινωνία, κ. Πρόεδρε, αναγνωρίζει τους εμβολιασμούς, το ποσό οργανωμένα, δομημένα και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας και με προσπάθεια να μην ταλαιπωρηθούν και να μπορέσουν να εμβολιαστούν γρήγορα και με ασφάλεια, προχωράμε το πρόγραμμά μας».

«Ενδυναμώνει το ΕΣΥ»

«Από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα (το νοσοκομείο Παπανικολάου) νοσήλευσε πάνω από 2.000 ασθενείς και ταυτόχρονα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας νοσήλευσε πάνω από 280 άτομα» ανέφερε από την πλευρά του ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης. «Και εγώ από την δικιά μου τη μεριά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την συγκεκριμένη δωρεά η οποία πράγματι ενδυναμώνει τις προσπάθειές της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος υγείας», πρόσθεσε ο κ. Μπογιατζίδης.

«Εκλαμβάνεται και μεταφράζεται από όλους εμάς ως επιβράβευση»

«Πραγματικά αισθανόμαστε βαθιά τιμή σήμερα να συνομιλούμε μαζί σας και επιτρέψτε μας να μεταφέρουμε τις ευχές, τη σκέψη και τις ευχαριστίες των περίπου 2000 εργαζομένων στο νοσοκομείο οι οποίοι πασχίζουν καθημερινά προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον κάθε συνάνθρωπό μας στον κάθε ασθενή που ζητάει τη βοήθειά μας» σημείωσε από την πλευρά της η Διοικήτρια του Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, Μαρία Γιογκατζή. «Η αναγγελία της δωρεάς αυτής και η εγκατάσταση της στο νοσοκομείο μας εκλαμβάνεται και μεταφράζεται από όλους εμάς ως επιβράβευση της συνέπειας με την οποία υπηρετούμε το σύστημα. Και πίστεψτε με, την ώρα της πανδημίας αυτή η συνέπεια μετατράπηκε σε αφοσίωση και αυταπάρνηση, σε υπερπροσπάθεια για το νοσοκομεία και για όλους τους ανθρώπους του» πρόσθεσε.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Καλημέρα σας. Καλημέρα από την Αθήνα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε σήμερα, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος πια από την εκδήλωση της πανδημίας. Νομίζω ότι είναι στο χέρι όλων μας να τον μετατρέψουμε και στον μοναδικό χρόνο πανδημίας. Οι εμβολιασμοί αυτή την εβδομάδα θα φτάσουν το 1 εκατομμύριο. Προφανώς υπάρχει μία πίεση στο σύστημα Υγείας ειδικά στην Αττική την οποία πιστεύω όμως ότι τη διαχειριζόμαστε, κύριε Υπουργέ, πολύ ικανοποιητικά. Η σύγκριση εξάλλου με τα στοιχεία άλλων χωρών αποδεικνύει ότι στην πατρίδα μας εξακολουθούμε να αμυνόμαστε πολύ πιο αποτελεσματικά στο τρίτο κύμα του κορονοϊού το οποίο βέβαια έχει και το χαρακτηριστικό ότι πια έχει κυριαρχήσει ένα στέλεχος, το λεγόμενο βρετανικό στέλεχος, το οποίο έχει πολύ πιο αυξημένη μεταδοτικότητα.

Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλη κούραση. Όμως πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια ακόμα, ειδικά αυτές τις δύο εβδομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας της οικονομίας αλλά και της εκπαίδευσης. Θα το σχεδιάσουμε, εφόσον το αποφασίσουμε, με έξυπνες λύσεις και με μία νέα αμοιβαία συμφωνία εμπιστοσύνης με τους πολίτες: η οικονομία να επαναλειτουργήσει σταδιακά και όλοι μας να πειθαρχήσουμε στους κανόνες ώστε αυτή να παραμείνει ανοιχτή. Με άλλα λόγια η έξοδος από την κρίση είναι πια ορατή, αλλά το πόσο γρήγορα θα φτάσουμε εκεί, εξαρτάται από τα προσεκτικά βήματα τα οποία θα κάνουμε στην τελική ευθεία, γιατί έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία.

Και σε αυτήν την συγκυρία, αγαπητή κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής 2021, κάθε συνδρομή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πολύτιμη. Αυτή που υποδεχόμαστε σήμερα όμως είναι και ξεχωριστή γιατί προέρχεται από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», σηματοδοτώντας έτσι ότι ο εορτασμός των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση δεν περιορίζεται μόνο σε έναν γόνιμο αναστοχασμό του παρελθόντος, αλλά γίνεται δράση του παρόντος αλλά και παρακαταθήκη για το μέλλον. Δηλαδή ζώσα και ενεργή συνισταμένη της καθημερινότητάς μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό.

Δύο ακόμα στοιχεία θα σημειώσω εγώ για αυτή την δωρεά, θα τα πείτε και στη συνέχεια κι εσείς και ο Υπουργός με μεγαλύτερη λεπτομέρεια: μιλάμε για 18 νέες μονάδες εντατικής θεραπείας, κρεβάτια, οι οποίες όμως θα είναι κινητές. Θα έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να στεγάζονται σε ειδικούς οικίσκους σε όποιο νοσοκομείο τις χρειάζεται. Δεύτερη σημαντική επισήμανση είναι ότι καταρχήν η έδρα τους θα είναι το Νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας κομβικός πυλώνας του ΕΣΥ, που κράτησε και άντεξε ειδικά τις δύσκολες εβδομάδες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Ήδη θέλω να τονίσω, στο Παπανικολάου έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των κρεβατιών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας που υπήρχαν πριν από την επίθεση του Covid και έρχονται τώρα να προστεθούν ακόμα 18 κρεβάτια, τα οποία θα παραδοθούν στις αρχές Απριλίου. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η σημαντική δωρεά γίνεται με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Επιτροπής και άλλωστε ο αγώνας για την εθνική απελευθέρωση ήταν συνυφασμένος με τις ευεργεσίες και με τον εθελοντισμό.

Κλείνω λοιπόν με ένα αισιόδοξο μήνυμα ρεαλισμού καθώς οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια θα απλωθούν σε όλη τη διάρκεια του 2021 είμαι σίγουρος ότι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη μία και η γρήγορη πρόοδος του εμβολιασμού από την άλλη, θα μας επιτρέψει να τις γιορτάσουμε και πραγματικά ελεύθεροι από τον κορονοϊό. Είναι στο χέρι μας και θα το πετύχουμε.

Πριν δώσω το λόγο στο διοικητή της Γ’ Υγειονομικής περιφέρειας να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δωρητές, οι οποίοι έσπευσαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης αυτής κρίσης να στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δια αυτού ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία. Είτε μιλάμε σε πρώτη φάση για δωρεές αναλωσίμων, είτε σε δεύτερη φάση για σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες στήριξαν τις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε τον Covid, αλλά και μακροπρόθεσμα όπως είπε ο Υπουργός, τους είμαστε υπόχρεοι και νομίζω ότι αποτελούν τέτοιες πράξεις, τέτοιες κινήσεις, το καλύτερο παράδειγμα της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών και των ιδίων των πολιτών οι οποίοι τελικά είναι οι ωφελημένοι από τέτοιου είδους δωρεές.

Δεσμευτήκαμε ως κυβέρνηση μέσα σε ένα χρόνο να διπλασιάσουμε τις μόνιμες κλίνες Εντατικής Θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και χάρη και στη δικιά σας δωρεά το στόχο αυτόν τον επιτυγχάνουμε. Και είναι μία σημαντική παρακαταθήκη για το ΕΣΥ για την επόμενη μέρα να είμαστε πια περίπου στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Γιατί οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν να αρρωσταίνουν και το εθνικό σύστημα υγείας, πιο ενισχυμένο, πιο δυνατό, με περισσότερο προσωπικό, με καλύτερες υποδομές, θα βρεθεί στην επόμενη γραμμή μετά την πανδημία, για να προσφέρει σε κάθε Ελληνίδα σε κάθε Έλληνα δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

*Ολόκληρη η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια*

Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν έχω πολλά πράγματα να πω, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει σηματοδοτήσει όλους αυτούς τους μήνες μία εθνική προσπάθεια που έρχεστε κυρία Πρόεδρε -και στο πρόσωπό σας όλη η Επιτροπή- να συμβάλετε σε αυτήν. Μια εθνική προσπάθεια για να σωθούν ζωές. Μιλάμε για μία πανδημία, μία κρίση Δημόσιας Υγείας την οποία αντιμετωπίζει ο πλανήτης μία φορά στα 100 χρόνια κ. Πρόεδρε. Η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό, έδωσαν και δίνουν μία τεράστια μάχη όλους αυτούς τους μήνες.

Νομίζω ότι όλη η ελληνική κοινωνία, κ. Πρόεδρε, αναγνωρίζει τους εμβολιασμούς, το ποσό οργανωμένα, δομημένα και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας και με προσπάθεια να μην ταλαιπωρηθούν και να μπορέσουν να εμβολιαστούν γρήγορα και με ασφάλεια, προχωράμε το πρόγραμμά μας. Παράλληλα όμως δίνουμε και τη μάχη, τη μάχη με τον Covid, δεν έχει σταματήσει αυτή η μάχη, νομίζω ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Δοκιμάστηκε η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα οπότε η συνεισφορά σας, αυτών των 18 ΜΕΘ, αξίας πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, είναι πάρα πολύ σημαντική. Το νοσοκομείο Παπανικολάου -όπως είπε ο κ. Πρόεδρος- είναι κομβικό στην προσπάθεια μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. Προφανώς θα αξιοποιηθούν αυτές οι ΜΕΘ, τώρα για τον Covid, αύριο κ. Πρόεδρε δυστυχώς υπάρχουν ανάγκες τεράστιες, υπάρχουν τροχαία, υπάρχουν ανάγκες και για πιο νέους συνανθρώπους μας και συμπολίτες μας. Και καθώς μας δίνεται η ευκαιρία, να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζόμενους στη Βόρεια Ελλάδα και εσάς βέβαια για την ευγενική προσφορά.

*Ολόκληρη η τοποθέτηση της Προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη*

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρία Διοικητή, κύριε Διοικητά, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής «Ελλάδα 2021», είχαμε δεσμευθεί πώς με τις δράσεις για τον εορτασμό των 200 χρονών, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στις επιθυμίες της κοινωνίας, θα τιμήσουμε την ιστορία μας αλλά και θα επιδιώξουμε να μείνει η μέγιστη δυνατή παρακαταθήκη για το μέλλον.

Συνεκτιμώντας, όμως, τα δεδομένα της συγκυρίας που διανύουμε, αποφασίσαμε να συνδράμουμε με ουσιαστικές πρωτοβουλίες στην αντιμετώπιση της πανδημίας, που είναι και το μείζον θέμα για τον καθένα και την καθεμία από εμάς.

Η πρώτη μας πρωτοβουλία -όπως θυμάστε- ήταν η οικονομική υποστήριξη έρευνας ομάδας επιστημόνων ιατρών του νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, για τη δημιουργία ενός καινοτόμου φαρμάκου κατα του κορονοϊου. Σήμερα ανακοινώνουμε τη δεύτερη και τη σημαντικότερη πρωτοβουλία μας.

Αφορά στην προσφορά -όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός- 18 κλινών ΜΕΘ στο Νοσοκομείο που επέλεξε το Υπουργείο Υγείας. Οι κλίνες θα παραδοθούν πλήρως λειτουργικές τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε αναλώσιμα και διασυνδεδεμένες κτιριολογικά με το νοσοκομείο, για να μείνουν και μετά το πέρας της πανδημίας για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και η κατασκευή όπως γνωρίζετε ήδη προχωράει.

Κύριε Πρωθυπουργέ θέλω να υπενθυμίσω ακόμα μία φορά, όπως είπατε: όλα τα έσοδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» προέρχονται από την κοινωνία, είτε μέσω των χορηγών μας, είτε και από την πώληση των νομισμάτων του Νομισματικού μας Προγράμματος. Στόχος και δέσμευσή μας, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι και το τελευταίο ευρώ από τα χρήματα αυτά να επιστρέψουν στην κοινωνία μέσα από τις δράσεις μας. Αυτό αποτελεί ένα ελάχιστο ευχαριστώ προς όλους τους συμπολίτες μας που στηρίζουν το έργο μας, αλλά είναι και υποχρέωση της Επιτροπής από την ίδρυσή της. Να είστε βέβαιοι κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ ότι όσο αυτή η υποστήριξη συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, θα προχωρήσουμε και σε άλλες πρωτοβουλίες που ελπίζουμε να μην είναι πλέον για τον κορονοϊό —γιατί θα τον έχουμε ξεπεράσει και αυτόν τον αγώνα— ανταποκρινόμενοι στο έργο που μας ανέθεσε η Πολιτεία.

Σας ευχαριστώ.

