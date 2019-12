Η φωτογραφία που έγινε viral και αποτυπώνει τη «γυμνή» αλήθεια

Viral…έγινε η φωτογραφία που απεικονίζει τα ΜΑΤ να ξεγυμνώνουν έναν διαδηλωτή στην, με πολύ ζήλο, προσπάθειά τους να τον προσαγάγουν στα επεισόδια που σημειώθηκαν την Παρασκευή στην Αθήνα, μετά το τέλος της απογευματινής πορείας στη μνήμη του δολοφονηθέντος από όπλο συναδέλφου τους 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στα Εξάρχεια, πριν 11 ολόκληρα χρόνια.

Η φωτογραφία αναπαράχθηκε από πολλούς στα social media, καυτηριάζοντας τη βάναυση συμπεριφορά των ανδρών των ΜΑΤ σε βάρος του διαδηλωτή.

«Για ακόμη μία φορά εικόνες με ξεγυμνώματα ανθρώπων κατά την προσαγωγή τους και άγριο ξύλο από την αστυνομία ήρθαν στη δημοσιότητα:»

The Greek riot police roughing up and dragging off one of the people they arrested in Exarchia tonight as demonstrators marked the 2008 police killing of 15-year-old Alexis Grigoropoulos. pic.twitter.com/9ZPq1c0Ri7

