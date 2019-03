Γνωριμία με κορυφαία πολωνικά Πανεπιστήμια στο ΑΠΘ

Με τη συμμετοχή 10 Πολωνικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων διεθνούς κύρους θα πραγματοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση «Poland – Greece. Exchange study opportunities Erasmus+ and beyond», την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρες 10:00 – 16:00, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Πολωνίας στην Αθήνα και τον Πολωνικό Οργανισμό Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 100 ετών των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Πολωνίας.

Εκπρόσωποι κορυφαίων Πανεπιστημίων της Πολωνίας θα παρέχουν πληροφορίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στην Πολωνία, τις δυνατότητες μετακίνησης μέσω του προγράμματος Erasmus+, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας σε ερευνητικά έργα.

Επιπρόσθετα, εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Αθήνα και του Οργανισμού Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών της Πολωνίας θα παρέχουν γενική ενημέρωση για τις σπουδές αλλά και τη διαμονή στην Πολωνία.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα ιδρύματα:

Adam Mickiewicz University in Poznań, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Gdańsk University of Technology, Jagiellonian University, Lublin University of Technology, Polish Naval Academy in Gdynia, Poznań University of Medical Sciences, Rzeszów University of Technology, SGH Warsaw School of Economics και University of Warsaw.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Πρύτανης, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, και Καθηγητές του ΑΠΘ θα συναντηθούν με την Πρέσβη της Πολωνίας, Anna Barbarzak, και εκπροσώπους των Πολωνικών Ιδρυμάτων, για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της περαιτέρω ανάπτυξης των ερευνητικών και εκπαιδευτικών σχέσεων του ΑΠΘ με τα Πανεπιστήμια της Πολωνίας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο: https://ateny.msz.gov.pl/el/news/dni_nauki_2.