ΕΒΕΘ: Πρόσκληση εγγραφής σε διεθνή βάση δεδομένων μέσω του BLUE_BOOST

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε διεθνή βάση δεδομένων παρόχων τεχνογνωσίας προς επιχειρήσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης μέσω του έργου BLUE_BOOST, απευθύνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΒΕΘ στο έργο BLUE_BOOST (https://blueboost.adrioninterreg.eu) (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ADRION για την περιοχή Αδριατικής – Ιονίου) και ειδικότερα στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας σε Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up).

Ειδικότερα, καλούνται Δημόσιοι / Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέοι Μη Θεσμικοί Φορείς Καινοτομίας (fab labs, co-working spaces, innovation hubs κλπ) από όλη την Ελλάδα να εγγραφούν σε διεθνή βάση δεδομένων Παρόχων Τεχνογνωσίας “BLUE_BOOST Knowledge Providers’ Gallery’’ προς ΠΜΜΕ και Start-Up της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» (αλιεία, επεξεργασία αλιευμάτων, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, ναυπήγηση σκαφών, γαλάζιες βιοτεχνολογίες κλπ).

Οι Πάροχοι Τεχνογνωσίας από όλες τις περιοχές του Προγράμματος ADRION που θα εγγραφούν στη διεθνή βάση δεδομένων του BLUE_BOOST θα έχουν τη δυνατότητα:

α) να επιλεγούν από Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) της Γαλάζιας Ανάπτυξης που εδρεύουν στις πιλοτικές περιοχές του έργου: 1) Κομητεία του Zadar (Κροατία), 2) Περιφέρεια Marche (Ιταλία), 3) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), 4) Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia (Ιταλία), 5) Παράκτιες περιοχές Durres, Vlora, Saranda & Shengjlin (Αλβανία), 6) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 7) Περιφέρεια Puglia (Ιταλία) για τη διαμόρφωση και υλοποίηση μικρών καινοτόμων σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό / δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγικών marketing. Συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης (αναμένεται να δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2020) και επιλογής θα χορηγηθούν σε κάθε πιλοτική περιοχή του έργου, από τον αρμόδιο εταίρο (1. Επιμελητήριο Zadar – Κροατία, 2. Πανεπιστήμιο του Camerino – Ιταλία, 3. Περιφέρεια Marche – Ιταλία, 4. ΕΒΕΘ, 5. Πρωτοβουλία για την Κεντρική Ευρώπη – Ιταλία, 6. Ταμείο Ανάπτυξης της Αλβανίας, 7. Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας) του BLUE_BOOST, πέντε (5) τουλάχιστον κουπόνια Καινοτομίας, σε αντίστοιχο αριθμό ΠΜΜΕ και Start-Up της Γαλάζιας Ανάπτυξης, ύψους έως 10.000€ έκαστο, προκειμένου αυτές να υλοποιήσουν τα καινοτόμα σχέδιά τους εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Πρόκειται επομένως να χορηγηθούν τουλάχιστον 35 κουπόνια συνολικού ύψους 350.000€. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε καινοτόμου σχεδίου, ο αρμόδιος εταίρος θα καταβάλει στον κάθε Πάροχο Τεχνογνωσίας το ποσό του κουπονιού καινοτομίας για τις παρεχόμενες στην ΠΜΜΕ / Start-Up υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι Πάροχοι Τεχνογνωσίας από την Ελλάδα που θα εγγραφούν στο διεθνή κατάλογο θα μπορούν να επιλεγούν για τη διαμόρφωση καινοτόμων σχεδίων όχι μόνο από τις ΠΜΜΕ / Start-Up των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, αλλά και από αυτές των υπολοίπων πιλοτικών περιοχών του BLUE_BOOST.

β) να προβληθούν διεθνώς και να αποκτήσουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας χάρη στην εγγραφή τους στη βάση δεδομένων και στο διακρατικό δίκτυο (transnational network) του BLUE_BOOST, το οποίο θα εξακολουθήσει να υφίσταται και μετά το πέρας του έργου.

γ) να αναπτύξουν το δίκτυο των συνεργασιών τους μέσω της συμμετοχής τους σε δράσεις δικτύωσης του έργου, όπως οι διακρατικές επισκέψεις (Cross – Field Visits) που υλοποιούνται σε κάθε περιοχή εταίρου του BLUE_BOOST.

Η εγγραφή στη διεθνή βάση δεδομένων “BLUE_BOOST Knowledge Providers’ Gallery’’ γίνεται on line μέσω του συνδέσμου https://blueboost.unicam.it/ , όπου είναι διαθέσιμη και η σχετική αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παρόχους Τεχνογνωσίας (Expression of Interest for Knowledge Providers). Σημειώνεται ότι όσοι φορείς κι επιχειρήσεις επιθυμούν να λειτουργήσουν ως Πάροχοι Τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης μηχανισμού χορήγησης κουπονιών καινοτομίας του BLUE_BOOST, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι τις 15 Ιουνίου 2019. Ωστόσο, Πάροχοι Τεχνογνωσίας που επιθυμούν να εγγραφούν στη βάση δεδομένων και στο διακρατικό δίκτυο του BLUE_BOOST και μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα μπορούν να το κάνουν, μέχρι τη λήξη του έργου και να συμμετέχουν σε δράσεις δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ, αρμόδιος Γιώργος Εμμανουηλίδης, τηλ. 2310 370181, e-mail [email protected] . Οι ενδιαφερόμενοι από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον χωρικά υπεύθυνο εταίρο του έργου, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, αρμόδιος Μιχάλης Πρεβενιός, τηλ. 2610 911551, e-mail [email protected] .