UEFA κατά Ρονάλντο: Πρόστιμα αν συνεχιστεί ο «μπουκαλοπόλεμος» στους σπόνσορες

Με πρόστιμα απειλεί τις εθνικές ομάδες η UEFA αν συνεχιστεί ο «μπουκαλοπόλεμος» στους σπόνσορες.

Οι συμμετέχουσες ομάδες στο Euro 2020 θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα εάν οι παίκτες τους μετακινούν ποτά που παρέχονται από χορηγούς σε συνεντεύξεις Tύπου, όπως έκαναν οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Πολ Πογκμπά τις τελευταίες ημέρες.

Τη Δευτέρα, ο αρχηγός της Πορτογαλίας Κριστιάνο Ρονάλντο απομάκρυνε δύο μπουκάλια Coca-Cola και ενθάρρυνε τους ανθρώπους να πίνουν νερό. Την επόμενη μέρα, ο μέσος της Γαλλίας Πογκμπά, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, επίσης απομάκρυνε ένα μπουκάλι μπύρας Heineken.

Ο Ιταλός Μανουέλ Λοκατέλι αντικατέστησε επίσης την Τετάρτη μπουκάλι Coca-Cola με νερό.

«Η UEFA υπενθύμισε στις συμμετέχουσες ομάδες ότι οι συνεργασίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος για την διοργάνωση του τουρνουά και για τη διασφάλιση της ανάπτυξης ποδοσφαίρου σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των γυναικών», ανέφεραν την Πέμπτη οι διοργανωτές του τουρνουά.

Ο διευθυντής του Euro 2020 της UEFA, Μάρτιν Κάλεν, δήλωσε ότι οι παίκτες υποχρεώνονται μέσω συμβολαίων «μέσω της ομοσπονδίας τους να ακολουθούν τους κανονισμούς του τουρνουά». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι καταλαβαίνει τις ενέργειες των παικτών που, όπως ο Πογκμπά, έκαναν κάτι τέτοιο για θρησκευτικούς λόγους.

Στις ομάδες υπενθυμίστηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις τους, και ο Κάλεν είπε ότι η πειθαρχική δράση είναι «πιθανή».

Πάντως, η UEFA δεν προτίθεται να επιβάλει η ίδια πρόστιμα σε παίκτες, και τυχόν κυρώσεις εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών ομοσπονδιών.

«Ποτέ δεν επιβάλλουμε πρόστιμο στους παίκτες απευθείας από την πλευρά της UEFA, θα το κάνουμε πάντα μέσω της συμμετέχουσας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και στη συνέχεια θα μπορούσαν να κοιτάξουν αν θα προχωρήσουν πιο πέρα (πειθαρχικά) στον παίκτη» σχολίασε ο Κάλεν. «Έχουμε τους κανονισμούς που υπογράφονται από τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες» πρόσθεσε ο αξιωματούχος της UEFA.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/sports/uefa-kata-ronalnto-prostima-an-synexistei-o-mpoukalopolemos-stous-sponsores

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram