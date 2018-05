Πρεμιέρα για το «Σινέ Πανόραμα» του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

Ανοίγει την Τετάρτη, 30 Μαΐου τις πύλες του ο δημοτικός κινηματογράφος «Σινέ ΠANOΡAMA», που και φέτος αναμένεται να χαρίσει αξέχαστες στιγμές ψυχαγωγίας στους πολίτες του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, αλλά και σε όλους τους Θεσσαλονικείς, που κάθε χρονιά το επισκέπτονται.

Μάλιστα φέτος το «Σινέ Πανόραμα» κλείνει 20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, έχοντας καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του σινεφίλ κοινού της Θεσσαλονίκης, καθώς παραμένει σταθερά 1ος θερινός κινηματογράφος στην περιοχή σε προσέλευση κόσμου και από τους πρώτους σε όλη τη χώρα!

Η έναρξη θα γίνει στις 9.00 το βράδυ, με δωρεάν είσοδο και θα περιέχει γεύση από τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, καθώς περιλαμβάνει την ελληνική ταινία “ΤΖΑΜΑΪΚΑ” με τον Φάνη Μουρατίδη και τον Σπύρο Παπαδόπουλο.

Για 20η χρονιά η μεγάλη οθόνη του δήμου είναι πιστή στο ραντεβού της με όλους τους σινεφίλ. Ανανεωμένη, σύγχρονη και ποιοτική. Με ξεκαρδιστικές κωμωδίες, ποιοτικά ριμέικ, ένταση και μυστήριο, διάσημους ηθοποιούς και σκηνοθέτες, μεγάλες παραγωγές, περιπέτεια, δράση και πολιτική, κινούμενα σχέδια, δράμα και κομεντί.

Οι ταινίες που θα προβληθούν τόσο στο «Σινέ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» όσο και στο «αδελφάκι» του, το «Σινέ ΠΥΛΑΙΑ», που θα ξεκινήσει για 6η χρονιά τις καλοκαιρινές του προβολές μετά την ολοκλήρωση των φετινών εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού Ιουνίου, την Τετάρτη 27/6 με το Αμερικάνικο μιούζικαλ “THE GREATEST SHOWMAN”, με τον Χιου Τζάκμαν, τον Ζακ Έφρον και τη Μισέλ Ουίλιαμς, είναι Α’ προβολής και σε πανελλήνια πρώτη.

Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν είναι και οι εξής:

MAMMA MIA 2: HERE WE GO AGAIN Η συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας.

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 8 (ΟCEAN’S 8) Κωμική περιπέτεια με τη Σάντρα Μπούλοκ και την Κέιτ Μπλάνσετ.

MISSION IMPOSSIBLE 6: FALLOUT Η νέα ταινία της γνωστής περιπέτειας με τον Τομ Κρουζ.

Οι Γαλλικές κωμωδίες: “ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ”, “ΠΑΝΤΡΕΨΟΥ ΜΕ ΡΕ ΦΙΛΕ!”, “ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙΣ ΑΠΟΨΕ;”

Η Ισπανική κωμωδία “ΚΗΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ, ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ”

Οι παιδικές ταινίες: “ΑΠΙΘΑΝΟΙ 2”, “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ”,“ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ & ΓΟΥΙΝΙ”

Για πληροφορίες προβολών μπορείτε να κάντε κλικ στην ιστοσελίδα του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (www.pilea-hortaitis.gr), στα προφίλ του facebook Σινέ Πανόραμα και Σινέ Πυλαία και στα τηλέφωνο 2310346720 για το Πανόραμα και 2313302635 για την Πυλαία.