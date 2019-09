Ο πρωτοπόρος της Μηχανικής Ιστών, Καθηγητής Αντώνιος Γ. Μίκος, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ θα αναγορευτεί ο διακεκριμένος Καθηγητής Εμβιομηχανικής και Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Rice στο Tέξας των ΗΠΑ Αντώνιος Γ. Μίκος.

Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, στις 10.00, στην Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Το Τμήμα Οδοντιατρικής αποφάσισε ομόφωνα να αναγορεύσει Επίτιμο Διδάκτορα τον διακεκριμένο Καθηγητή της Εμβιομηχανικής και Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής Αντώνιο Μίκο ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς του στην επιστήμη. Ο Καθηγητής Αντώνιος Μίκος είναι από τους πρωτοπόρους παγκοσμίως της Μηχανικής Ιστών με τη χρήση Βιοϋλικών και συμπεριλαμβάνεται στο 1% των επιστημόνων με τις περισσότερες αναφορές στο πεδίο του.

Το πρόγραμμα της τελετής είναι το ακόλουθο:

Έναρξη – Προσφώνηση

από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οδοντιατρικής,

Καθηγητή Λάμπρο Β. Ζουλούμη

Χαιρετισμός

από τον Πρύτανη του ΑΠΘ,

Καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου

Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας,

Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Δαρδαβέση

Χαιρετισμός

από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οδοντιατρικής,

Καθηγητή Λάμπρο Β. Ζουλούμη

Έπαινος του τιμωμένου

από τον Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής Πέτρο Θ. Κοΐδη

Τελετή Αναγόρευσης

Ανάγνωση και επίδοση του ψηφίσματος και του τίτλου

από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οδοντιατρικής,

Καθηγητή Λάμπρο Β. Ζουλούμη

Επίδοση διασήμου

από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οδοντιατρικής,

Καθηγητή Λάμπρο Β. Ζουλούμη

Επίδοση αναμνηστικής πλακέτας τιμής

από τον Πρύτανη του ΑΠΘ,

Καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου

Αντιφώνηση και ομιλία από τον τιμώμενο

με θέμα: «Αναγέννηση Ιστών με τη Χρήση Βιοϋλικών»

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα τιμωμένου

Ο Καθηγητής Αντώνιος Γ. Μίκος αποφοίτησε από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Purdue University των ΗΠΑ υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Νικολάου Πέππα.

Μετά τις μεταδιδακτορικές του σπουδές στο Massachusetts Institute of Technology (MIT) και στο Harvard Medical School, όπου συνεργάστηκε με τον Καθηγητή Robert Langer, πήρε θέση Επίκουρου Καθηγητή, το 1992, στο Πανεπιστήμιο Rice στο Τέξας των ΗΠΑ, στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα.

Ο Kαθηγητής Αντώνιος Γ. Μίκος είναι Louis Calder Professor Εμβιομηχανικής και Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Rice και Διευθυντής του Κέντρου για τη Μηχανική Σύνθετων Ιστών των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, του Κέντρου Αριστείας στη Μηχανική Ιστών και του εργαστηρίου J. W. Cox στη Βιοϊατρική Μηχανική στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Για το επιστημονικό του έργο, κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του καριέρας, ο Καθηγητής Αντώνιος Γ. Μίκος έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, μεταξύ των οποίων τα Distinguished Scientist Award – Isaac Schour Memorial Award, International Association for Dental Research (2010), Lifetime Achievement Award, Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society-Americas (2015) και Acta Biomaterialia Gold Medal (2019).

Ο Kαθηγητής Αντώνιος Γ. Μίκος είναι ιδρυτικός εκδότης και αρχισυντάκτης των επιστημονικών περιοδικών Tissue Engineering Part A, Β, C και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society-Americas και της Society for Biomaterials.

Ο τιμώμενος έχει πλούσιο διδακτικό έργο, καθώς διετέλεσε επιβλέπων 55 διδακτορικών φοιτητών και 37 μεταδιδακτορικών ερευνητών, εκ των οποίων οι 22 ακολούθησαν ακαδημαϊκή καριέρα. Το συγγραφικό του έργο αποτελεί θεμελιώδες γνωστικό αντικείμενο για πλήθος επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους, όπως από τον χώρο των Ιατρικών, Πολυτεχνικών και Θετικών επιστημών, και εκφράζει αξίες και ιδανικά που συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση γνώσεων και καλλιεργούν την επιστημονική σκέψη, τον αλτρουισμό και το ήθος στην έρευνα στους νέους επιστήμονες.

Επισυνάπτονται φωτογραφία του τιμωμένου και η πρόσκληση- πρόγραμμα της τελετής.