Νέες ταινίες: Ο Λίαμ Νίσον έτοιμος να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου του

Εξι ταινίες κάνουν σήμερα πρεμιέρα, ωστόσο και αυτή την εβδομάδα κυριαρχεί η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «The favourite», που μετά την περιορισμένη έναρξή της την περασμένη εβδομάδα, κάνει πλέον πρεμιέρα στους κινηματογράφους της χώρας.

Παράλληλα αυτή την εβδομάδα ο Λίαμ Νίσον πρωταγωνιστεί στο αμερικανικό ριμέικ της νορβηγικής ταινίας του 2014 «Με σειρά εξαφάνισης» και ο Μουάγιαντ Άλαγιαν, μέσα από μια παράνομη ερωτική ιστορία, μιλάει για το φλέγον Παλαιστινιακό ζήτημα.



Ψυχρή Καταδίωξη (Cold Pursuit)

Σκηνοθεσία: Χανς Πέτερ Μόλαντ

Παίζουν: Λίαμ Νίσον, Τομ Μπέιτμαν, Τομ Τζάκσον, Εμι Ρόσουμ

Στην πόλη Κεχόε, η θερμοκρασία συνεχώς κατεβαίνει και η τοπική Αστυνομία απλώς σκοτώνει ι την ώρα της κόβοντας βόλτες, μέχρι την ημέρα που ο γιος του Νελς, ενός ταπεινού οδηγού εκχιονιστικού μηχανήματος του δήμου, δολοφονείται με εντολή του «Βίκινγκ», του τοπικού Βαρόνου των ναρκωτικών. Οργισμένος και εξοπλισμένος με βαριά μηχανήματα, ο Νελς αποφασίζει να εξολοθρεύσει το καρτέλ, αλλά το μόνο που γνωρίζει από φόνους είναι ό,τι έχει διαβάσει από αστυνομικά μυθιστορήματα. Καθώς τα πτώματα στοιβάζονται, ένας πόλεμος ξεσπά μεταξύ του Βαρόνου των ναρκωτικών «Βίκινγκ» και του Αρχιμαφιόζου «Λευκού Ταύρου» και οι πλαγιές της μικρής πόλης από ολόλευκες βάφονται κόκκινες.

Ο Λίαμ Νίσον πρωταγωνιστεί στο αμερικανικό ριμέικ της νορβηγικής μεγάλης επιτυχίας «Με Σειρά Εξαφάνισης» ( 2014) του Χανς Πέτερ Μόλαντ.

Σε ένα ορεινό πολυτελές θέρετρο, το Κεχόε, η ζωή φαίνεται ειδυλλιακή κι η αστυνομία υπάρχει μόνο για τυπικούς λόγους. Όταν ο γιος ενός οδηγού εκχιονιστικού βρίσκεται δολοφονημένος, εκείνος θα κάνει τα πάντα γα να ανακαλύψει ποιος ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού του. Έτσι θα βρεθεί στα ίχνη ενός καρτέλ ναρκωτικών, αναζητώντας τον Βαρόνο, που έχει το παρατσούκλι «Βίκινγκ». Έχοντας στα χέρια του βαριά εργαλεία και μηχανήματα, ο τραγικός πατέρας καταφέρνει να βγάλει από τη μέση αρκετά μέλη της σπείρας, γεγονός όμως που θα προκαλέσει μια διαμάχη ανάμεσα στον «Βίκινγκ» και τον Ινδιάνο αρχιμαφιόζο της περιοχής τον «Λευκό Ταύρο».

Με ταραντινικό χιούμορ και ατμόσφαιρα που παραπέμπει στο «Fargo» των αδερφών Κοέν, η «Ψυχρή Καταδίωξη» όπως και η νoρβηγική ταινία, μιμείται με παιγνιώδη διάθεση τις αστυνομικές περιπέτειες, κλείνοντας το μάτι στον θεατή, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ο κεντρικός ήρωας της, ο Νελς, γίνεται τιμωρός κι εκδικητής, αντιγράφοντας όσα έχει δει στη μεγάλη οθόνη.

Στην αμερικανική εκδοχή βέβαια το κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο διαφοροποιείται, καθώς το αντίπαλο δέος των ναρκέμπορων πλέον είναι Ινδιάνοι ιθαγενείς, οπότε τα σχόλια περί της αμερικανικής ταυτότητας δίνουν και παίρνουν, οι βιτριολικές ατάκες δεν λείπουν , ούτε και το σασπένς, ενώ οι κωμικοί χαρακτήρες της όλης ιστορίας κουβαλούν ένα αιχμηρό δεύτερο επίπεδο. Για παράδειγμα, η εμμονή του Βίκινγκ με την υγιεινή διατροφή , ενώ στην ουσία εμπορεύεται τον θάνατο, αποτελεί ένα σαφές σχόλιο για τον δυτικό πολισμό.

Αν και τα δραματικά της στοιχεία είναι κάπως αποδυναμωμένα, ο Μόλαντ επί αμερικανικού εδάφους αποδεικνύεται εξίσου δημιουργικός, ο Λίαμ Νίσον στον ρόλο του πατέρα- εκδικητή, δίνει μια απολαυστική ερμηνεία, ενώ ο Τομ Μπέιτμαν ως Βίκινγκ, υιοθετεί με άνεση το μοντέρνο γκροτέσκ υποκριτικό δρόμο των Κοέν.

Απαγορευμένες συναντήσεις (The Reports on Sarah and Saleem)

Σκηνοθεσία: Μουάγιαντ Άλαγιαν

Παίζουν: Αντίμπ Σαφάντι, Σιβάν Κρέτσνερ, Ισάι Γκόλαν, Μάισα, Αμπτ Ελχάντι

Η Σάρα, σύζυγος ισραηλινού αξιωματικού, διατηρεί ένα καφέ στην Ιερουσαλήμ. Ο Σελίμ, μεταφορέας του προμηθευτή της, περιμένει το πρώτο του παιδί προσπαθώντας να αντεπεξέλθει στην πίεση της δουλειάς. Η Σάρα κι ο Σαλίμ μπορεί και να μην είναι ερωτευμένοι, αλλά έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον. Το δράμα της απαγορευμένης τους σχέσης εξελίσσεται σε θρίλερ, όταν μέσα από μια σειρά παρεξηγήσεων βρίσκονται κατηγορούμενοι για κατασκοπεία.

Μία απαγορευμένη ερωτική σχέση στην καρδιά της διχασμένης Ιερουσαλήμ πυροδοτεί ένα μπαράζ απρόβλεπτων εξελίξεων και δραματικών ανατροπών στο κοινωνικό θρίλερ του Μουάγιαντ Άλαγιαν («Love, Theft and Other Entaglements») , που βραβεύτηκε με το βραβείο Σεναρίου και Κοινού στο φεστιβάλ του Ρότερνταμ.

Η Σάρα είναι Εβραία, παντρεμένη με έναν στρατιωτικό του ισραηλινού στρατού , και έχει μία καφετέρια στη Δυτική Ιερουσαλήμ. Ο Σαλίμ είναι Παλαιστίνιος, από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, περιμένει το πρώτο του παιδί και κάνει παραδόσεις σε επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη της Σάρα. Παρόλο που ζουν σε διαφορετικούς κόσμους, οι δυο τους διατηρούν εξωσυζυγική σχέση, περισσότερο για να καλύψουν το εσωτερικό τους κενό, παρά επειδή είναι ερωτευμένοι.

Μια νυχτερινή έξοδός τους στην επικίνδυνη Βηθλεέμ, κι ένας ανούσιος καβγάς, θα τους οδηγήσει σε μια απερίγραπτη περιπέτεια, θα βρεθούν κατηγορούμενοι για κατασκοπεία και τότε τίποτα , ούτε η αλήθεια, δεν θα μπορέσει να τους σώσει από τον ασφυκτικό κλοιό του διχασμού που ταλανίζει δεκαετίες Ισραηλινούς και Παλαιστινίους.

Ο Μουάγιαντ Άλαγιαν και ο αδερφός του Ραμί Μουσάν, ο οποίος υπογράφει το εξαιρετικά καλογραμμένο σενάριο της ταινίας, είναι Παλαιστίνιοι, οπότε το καυτό μεσανατολικό ζήτημα κυριαρχεί στην ταινία τους.

Έτσι ξεκινούν από μια καθαρά προσωπική ιστορία με ήρωες δυο ανθρώπους που δεν ασχολούνται με την πολιτική, μάλλον αδιαφορούν γι’ αυτή, για να αποδείξουν πως το άτομο είναι δέσμιο μιας κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας , που φαινομενικά μοιάζει να μην μπορεί να ελέγξει ή να διαχειριστεί. Η περίπλοκη ιστορία του Σαλίμ και της Σάρας, που κρατάει την ισορροπία ανάμεσα στις δυο πλευρές, μέσα από εξαιρετικά ανθρώπινους και καθόλου σχηματικούς ή « στρατευμένους» χαρακτήρες, ρίχνει φως ανάμεσα σε αυτό τον διχασμό Ισραηλινών και Παλαιστινίων με έναν ιδιαίτερο κι ευαίσθητο τρόπο.

Με αφορμή ένα παράνομο love story και έχοντας ως όχημα μια ιστορία χαρακτήρων, ο Άλαγιαν οδηγεί τους ήρωές του σε ένα δυνατό θρίλερ ανατροπών , δημιουργώντας συνεχώς ηθικά διλήμματα τόσο στους ίδιους όσο και στους θεατές. Αποφεύγοντας τα εύκολα συμπεράσματα και τους απλοϊκούς μελοδραματισμούς περί συμφιλίωσης, ο Άλαγιαν εστιάζει στις συνέπειες του διχασμού σε προσωπικό επίπεδο και τελικά καταγράφει τον παραλογισμό αυτής της κατάστασης, που αδυνατεί να βρει λύση.

Το γύρισμα της τύχης (Hat-trick)

Σκηνοθεσία: Ράμτιν Λαβάφι

Παίζουν: Αμίρ Τζαντιντί, Παρινάζ Ιζαντιάρ, Σαμπέλ, Άμπαρ

Επιστρέφοντας από ένα πάρτι με τη σύζυγό του και δύο φίλους, ο Φάρσαντ χτυπά κάτι με το αυτοκίνητό του. Κανείς δεν προλαβαίνει να δει τίποτα. Μετά από μια μακρά συζήτηση, όλοι μπερδεμένοι και φοβισμένοι, επιστρέφουν στο σπίτι για να το σκεφτούν και να κάνουν το σωστό. Η βραδιά όμως θα φέρει στην επιφάνεια κρυμμένα μυστικά.

Οι άδειες ζωές της μεσαίας τάξης μπαίνουν στο μικροσκόπιο σε ένα θεατρικής λογικής δράμα, που ενώ προσπαθεί δεν καταφέρνει να εξελιχθεί σε ψυχολογικό θρίλερ.

Τέσσερις φίλοι επιστρέφουν μετά από ένα πάρτι στα σπίτια τους, όταν χτυπούν κάτι, που δεν μπορούν να δουν τι είναι, με το αυτοκίνητο. Ο οδηγός, ο Φάρσαντ, πανικοβλημένος φεύγει, ενώ οι γυναίκες της παρέας επιμένουν ότι πρέπει να επιστρέψουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τελικά όλοι καταλήγουν σε ένα διαμέρισμα κι αρχίζουν οι συσκέψεις σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν. Ο καθένας τους όμως κρύβει ένα μυστικό, που η ένταση της βραδιάς θα το αποκαλύψει , αναστατώνοντας για πάντα τις ζωές τους.

Καθημερινά δράματα, εθισμοί, ψέματα που λέγονται για να ξεπεραστούν κοινωνικά στεγανά και προκαταλήψεις, πρωταγωνιστούν σε αυτό το δράμα δωματίου, που εκτυλίσσεται μέσα σε τέσσερις τοίχους, δηλώνοντας τον εγκλωβισμό. Σίγουρα, το όλο θέμα και η κινηματογράφηση που επιλέγει ο Λαβάφι δεν είναι πρωτότυπα, γι’ αυτό συνήθως τέτοιου είδους ταινίες στηρίζονται στο δυνατό σενάριο, στους καλογραμμένους διαλόγους και τις ερμηνείες των ηθοποιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, το σενάριο δεν επιφυλάσσει ανατροπές κι εκπλήξεις, οι διάλογοι δεν ξεφεύγουν από το αναμενόμενο και οι τέσσερις ηθοποιοί τελικά δεν καταφέρνουν να απογειώσουν μια ιστορία ηθικών διλλημάτων σχετικά με το τι είναι σωστό, πράγμα που στην πορεία ξεχνιέται εντελώς. Έτσι το όλο εγχείρημα καταλήγει σε ένα προβλέψιμο ρεαλιστικό δράμα, που παρά τις επιμέρους καλές στιγμές και την απεικόνιση της σύγχρονης Τεχεράνης, μακριά από φολκλορικά στοιχεία, δεν απογειώνεται.



Ο Χαρισματικός (The Prodigy)

Σκηνοθεσία: Νίκολας ΜακΚάρθι

Παίζουν: Τέιλορ Σίλινγκ, Τζάκσον Ρόμπερτ Σκοτ

Η μητέρα ενός ευφυούς αγοριού που κυριεύεται από υπερφυσικές δυνάμεις, προσπαθεί να προστατέψει τον γιο της, και ταυτόχρονα να ανακαλύψει την αλήθεια σχετικά με τη σκοτεινή του πλευρά.

Μια διαφορετική ταινία τρόμου, όπου η μεταφυσική και η πραγματικότητα μπερδεύονται, αναστατώνοντας τις αισθήσεις του

θεατή.

Η Σάρα αρχίζει να πιστεύει πως ο γιος της Μάιλς κυριεύεται από υπερφυσικές, ή ακόμα και σατανικές δυνάμεις. Ανησυχώντας για την ασφάλεια της οικογένειάς της, η Σάρα καλείται να διαλέξει ανάμεσα στο μητρικό ένστικτο που την προτρέπει να προστατεύσει τον Μάιλς και την απεγνωσμένη ανάγκη της να ανακαλύψει τι έχει φέρει στην επιφάνεια αυτή τη σκοτεινή του πλευρά. Η Σάρα θα αναζητήσει τις απαντήσεις στο παρελθόν σε μια άγρια διαδρομή, όπου η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αντίληψη και την πραγματικότητα θα γίνει τρομακτικά θολή.



H κλεμμένη πριγκίπισσα (Vykradena pryntsesa: Ruslan i Lyudmyla / The stolen Princess)

Σκηνοθεσία: Όλε Μαλαμούτζ

Με τις φωνές των ( στα ελληνικά): Παύλου Πιέρρου, Πηνελόπης Σκαλκώτου, Γιώργου Σκουφή, Νίκου Παπαδόπουλου, Δημήτρη Μάριζα, Θανάση Κουρλαμπά, Άρη Γεροντάκη, Βασίλη Μήλιου

Μια φαντασμαγορική ιστορία για παιδία που συνέβη την εποχή των γενναίων ιπποτών, των πανέμορφων πριγκιπισσών και των πολεμιστών μάγων.

Ουκρανικό animation με καταβολές από τον Αλεξάντερ Πούσκιν μέχρι τις ταινίες της Disney.

Ο Ρούσλαν, ένας περιπλανώμενος καλλιτέχνης που ονειρεύεται να γίνει κάποτε ιππότης, συναντά την όμορφη Μίλα και την ερωτεύεται, πριν συνειδητοποιήσει ότι είναι η κόρη του Βασιλιά. Ωστόσο, η αγάπη τους δεν θα προλάβει να ανθίσει, καθώς ο Τσόρνομορ, ο κακός μάγος, κλέβει τη Μίλα μπροστά από τα έκπληκτα μάτια του και προσπαθεί να απομυζήσει την αγάπη της για να τροφοδοτήσει τη μαγεία του. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο νεαρός φέρελπις ιππότης ξεκινάει μια επική περιπέτεια ώστε να σώσει την κλεμμένη πριγκίπισσα και να αποδείξει ότι η αγάπη είναι πιο δυνατή από τη μαγεία.



Μια νύχτα στην κόλαση

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Νίκος Κουρού

Παίζουν: Καίτη Φίνου, Αλίκη Παπαχελά, Σταμάτης Παγασαίος, Άννα Πορφύρη κ.α

Συμβολική ιστορία τρόμου για τον φασισμό και τις συνέπειές του.

Ξεκινώντας από τη φράση του Μάνου Χατζιδάκι («Όποιος δε φοβάται το τέρας, πάει να πει ότι του μοιάζει»), ο Νίκος Κουρού («Utopia, An Adult’s FairyTale»), εμπνεύστηκε μια φανταστική, συμβολική ιστορία τρόμου, που πραγματεύεται τις συνέπειες του φασισμού και πώς ο φόβος μεταβάλλεται αρχικά σε ανοχή και τελικά σε ταύτιση με το «τέρας».

Κάθε πενήντα χρόνια, ένα τρομερό τέρας εμφανίζεται και τρομοκρατεί τους κατοίκους ενός χωριού, σπέρνοντας τη συμφορά και τη διχόνοια μεταξύ τους. Ο άρχοντας του χωριού, ο Στασινός, ένας αδίστακτος και διεστραμμένος άνθρωπος, αφού κατάφερε και πήρε με ύπουλο τρόπο τα χωράφια των κατοίκων, τους έχει τώρα να δουλεύουν σαν σκλάβοι στην ίδια τους τη γη. Εμπόδιο στα σχέδια του ο Αρτέμης, που επικαλούμενος τον νόμο κράτησε την περιουσία του και αντιτίθεται στις παγίδες που του στήνει ο Στασινός.

Το τέρας επανεμφανίζεται στο χωριό και ο Αρτέμης θα αποφασίσει να το αντιμετωπίσει, με τη βοήθεια μιας γερόντισσας και ενός μισότρελου λεπρού, μοναδικοί από τους εναπομείναντες που είχαν καταφέρει να το διώξουν, όταν εκείνο είχε πρωτοεμφανιστεί πενήντα χρόνια πριν.