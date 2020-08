Κορωνοϊός: 75 νέα κρούσματα στη χώρα μας- Δύο νέοι θάνατοι το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Από αυτά, τα 1.290 (27,7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2308 (49.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Εξάλλου, 12 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 ετών. Οι δύο (16,7%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 66,7% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

Παράλληλα, 128 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε δύο ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 208 θανάτους συνολικά στη χώρα. 67 (32.2%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα NA έτη και το 95.7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Aναλυτικότερα:

– τέσσερα (4) κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

– πέντε (5) εισαγόμενα κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως,

– δεκαεννέα (19) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής, τρία (3) εκ των οποίων σχετίζονται με συρροή στην εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης.

-δεκαπέντε (15) κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, *τέσσερα (4) από τα οποία σχετίζονται με τον γάμο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης*.

-Δεκατρία (13) κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, *έντεκα (11) από τα οποία σχετίζονται με συρροή στο εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος*.

-Τέσσερα (4) κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Χανίων.

-Δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

-Δύο (2) κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης.

-Δύο (2) κρούσματα από την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας.

