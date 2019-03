Έξι μετάλλια για το ΑΠΘ στη 13η Μαθηματική Ολυμπιάδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τρία ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλια απέσπασαν φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη 13η Μαθηματική Ολυμπιάδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEMOUS 2019), η οποία διεξήχθη από τις 12 έως τις 16 Μαρτίου 2019, στο Devin της Βουλγαρίας.

Η ομάδα του ΑΠΘ, που διακρίθηκε με τρία ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλια, αποτελείται από τους:

Δημήτριο Τσιντσιλίδα, δευτεροετή φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ασημένιο μετάλλιο)

Βασίλειο Μακρίδη, τριτοετή φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ασημένιο μετάλλιο)

Ҫepele-Τσεπέλε Daniel-Βασίλη, πρωτοετή φοιτητή του Τμήματος Μαθηματικών (Ασημένιο μετάλλιο)

Δημήτριο Χαραμή, πρωτοετή φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χάλκινο μετάλλιο)

Νικόλαο Πολυχρονίδη, πρωτοετή φοιτητή του Τμήματος Μαθηματικών (Χάλκινο μετάλλιο)

Ιωάννη Λιόδη, πρωτοετή φοιτητή του Τμήματος Φυσικής (Χάλκινο μετάλλιο)

Αρχηγός της αποστολής ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών, Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης και αναπληρωτής αρχηγός, ο Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών, Νικόλαος Καραμπετάκης.

Η 13η Μαθηματική Ολυμπιάδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης διοργανώθηκε από τη Μαθηματική Εταιρεία της Νοτιανατολικής Ευρώπης (Mathematical Society of South Eastern Europe-MASEE), σε συνεργασία με το University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) της Βουλγαρίας.

Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την ενασχόληση των φοιτητών με την επιστήμη των Μαθηματικών και να αναπτύξει τις μεταξύ τους φιλικές σχέσεις. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά 83 φοιτητές, οι οποίοι διαγωνίσθηκαν σε θέματα Γραμμικής Άλγεβρας, Απειροστικού Λογισμού και Συνδυαστικής.

Η αποστολή χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ θα είναι ο συνδιοργανωτής της 14ης Μαθηματικής Ολυμπιάδας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEMOUS 2020), η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Φωτογραφία: Η ομάδα του ΑΠΘ (από αριστερά: Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης, Νικόλαος Πολυχρονίδης, Ντανιέλ Τσεπέλε, Δημήτριος Τσιντσιλίδας, Βασίλειος Μακρίδης, Δημήτριος Χαραμής, Ιωάννης Λιόδης, Νικόλαος Καραμπετάκης).