Δεύτερη σε πωλήσεις η φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Δεύτερη σε πωλήσεις στο ΝΒΑ είναι η φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πίσω από αυτή του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος συνεχίζει να απολαμβάνει την κορυφή στη σχετική λίστα.

Το όνομά του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζει να «αναρριχάται» σε εμπορικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας την απήχηση που έχει ο Giannis στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς στο πρώτο μισό της εφετινής σεζόν στο ΝΒΑ βρισκόταν τρεις θέσεις χαμηλότερα.

Σε συλλογικό επίπεδο, οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται στην κορυφή, με τους Μιλγουόκι Μπακς να ξεχωρίζουν στην τέταρτη θέση της προτίμησης του κοινού.

Το Top 15 των πωλήσεων σε φανέλες παικτών στο ΝΒΑ:

1. ΛεΜπρον Τζέιμς (Λ.Α. Λέικερς)

2. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ (Μιλγουόκι Μπακς)

3. Κέβιν Ντουράντ (Μπρούκλιν Νετς)

4. Λούκα Ντόντσιτς (Ντάλας Μάβερικς)

5. Τζέισον Τέιτουμ (Μπόστον Σέλτικς)

6. Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς)

7. Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς)

8. Κάιρι Ίρβινγκ (Μπρούκλιν Νετς)

9. Τζέιμς Χάρντεν (Μπρούκλιν Νετς)

10. Ντέιμιαν Λίλαρντ (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς)

11. Τρέι Γιανγκ (Ατλάντα Χοκς)

12. Τζόελ Εμπίντ (Φιλαδέλφεια 76ερς)

13. Άντονι Ντέιβις (Λ.Α. Λέικερς)

14. Τζα Μοράντ (Μέμφις Γκρίζλις)

15. Καουάι Λέοναρντ (Λ.Α. Κλίπερς)

Το Top 10 των πωλήσεων σε φανέλες ομάδων στο ΝΒΑ:

1. Λος Άντζελες Λέικερς

2. Μπρούκλιν Νετς

3. Φοίνιξ Σανς

4. Μιλγουόκι Μπακς

5. Σικάγο Μπουλς

6. Νιου Γιορκ Νικς

7. Φιλαδέλφεια Σίξερς

8. Μπόστον Σέλτικς

9. Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

10. Τορόντο Ράπτορς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.skai.gr/news/sports/deyteri-se-poliseis-i-fanela-tou-gianni-antetokounmpo

