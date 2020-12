ΔΕΘ: 15 αρχιτεκτονικά γραφεία από επτά χώρες θα συμμετέχουν στην επόμενη φάση για την ανάπλαση

Με τη συμμετοχή δεκάδων κορυφαίων αρχιτεκτονικών γραφείων από όλο τον κόσμο ολοκληρώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου η επιλογή 15 εξ αυτών, τα οποία θα συμμετάσχουν στην επόμενη φάση του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Οι 15 επικεφαλείς αρχιτέκτονες των Διαγωνιζόμενων προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Γερμανία, Φινλανδία και το Κουβέιτ.

Στις ομάδες που επιλέχθηκαν συμμετέχουν συνολικά 55 τεχνικά γραφεία από 17 χώρες, ενώ στις 7 από τις 15 επιλεγμένες ομάδες, συμμετέχουν 9 ελληνικά τεχνικά γραφεία ή μεμονωμένοι αρχιτέκτονες.

Ακόμη, στις ομάδες έργου των Διαγωνιζόμενων συμμετέχουν 222 μηχανικοί, εκ των οποίων οι 56 είναι Έλληνες.

Γνώμονα της Κριτικής Επιτροπής αποτέλεσε η ικανότητα και δυνατότητα παροχής σχεδιαστικών προτάσεων από τους υποψήφιους, που θα συνδυάζουν την κατασκευή ενός εμβληματικού και σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου, με ένα αστικό πάρκο 60 στρεμμάτων, τα οποία θα μεταμορφώσουν το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας ένα νέο, μοναδικό τοπόσημο και βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών προς μία σύγχρονη βιοκλιματική κατεύθυνση.

Οι δεκαπέντε Διαγωνιζόμενοι που επιλέχθηκαν, παρουσιάζονται σε αλφαβητική σειρά παρακάτω:

• ALA ARCHITECTS (FI), MARELD LANDSKAPSARKITEKTER (SE)

• AMANDA LEVETE ARCHITECTS (UK), STUDIO SEILERN ARCHITECTS (UK), VLADIMIR DJUROVIC LANDSCAPE ARCHITECTURE (LB), FHECOR INGENIEROS CONSULTORES (ES), R. ÚRCULO INGENIEROS CONSULTORES (ES)

• BRUTHER ARCHITECTES (FR), ROBBRECHT EN DAEM ARCHITECTEN (BE), LIST (FR), GLOBAL – ARCHITECTURA PAISAGISTA (PT), SCHNETZER PUSKAS INTERNATIONAL (CH), DUSS (BE)

• HEATHERWICK STUDIO (UK), M. DEDA AND ASSOCIATES (GR), BURO HAPPOLD (UK)

• HOPKINS ARCHITECTS (UK)

• KENGO KUMA AND ASSOCIATES (JP), AKT II (UK), HILSON MORAN (UK), GEORGES BATZIOS ARCHITECTS (GR), DOXIADIS+ (GR)

• LINA GHOTMEH ARCHITECTURE (FR), VOGT PAYSAGE + URBANISME (FR), LAN (FR), LOT (GR), TRACTEBEL ENGINEERING (FR), SYSTEMATICA (IT)

• OMA STEDEBOUW (NL)

• PROEM ARCHITECTS (KW), YANNIS KITANNIS (GR), OMETE (GR)

• SAUERBRUCH HUTTON (DE), GUSTAFSON PORTER + BOWMAN (UK), ELENA STAVROPOULOU (GR)

• SOU FUJIMOTO ARCHITECTS (JP), GUY NORDENSON AND ASSOCIATES (US), CRACKNELL LANDSCAPE DESIGN (AE)

• UNSTUDIO (NL), SCHEMA4 (GR), OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN (NL)

• VALODE & PISTRE ARCHITECTES (FR), MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE (FR), VP & GREEN ENGINEERING (FR), ESPACE TEMPS (FR)

• WILKINSON EYRE ARCHITECTS (UK), GRANT ASSOCIATES (UK), BIODIVERSITY BY DESIGN (UK), ELENI PAVLIDOU (GR), ATELIER ONE (UK), ATELIER TEN (UK)

• WILMOTTE & ASSOCIES (FR), EGIS BÂTIMENTS INTERNATIONAL (FR), NEVEUX ROUYER PAYSAGISTES (FR)

Αναπληρωματικοί Διαγωνιζόμενοι (σε σειρά προτίμησης):

ADJAYE ASSOCIATES (UK), MAKRIDIS ASSOCIATES (GR), AGIS PAPADOPOULOS (GR), STAVROU P. TZIOTZIOS G. (GR) XAVEER DE GEYTER ARCHITECTS (BE), INSIDE OUTSIDE (NL), NEIHEISER ARGYROS (UK), DAIDALOS PEUTZ BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU (BE), UTIL (BE) STEFAN RUTZINGER (AT), JAN KNIPPERS INGENIEURE (DE), GREEN4CITIES (AT)

Στη συνέχεια θα υπάρξει η φάση υποβολής και ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών από τους 15 Διαγωνιζόμενους και την 1η Φεβρουαρίου 2021 θα τους παραδοθούν οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα αναγκαία σχέδια, προκειμένου να ξεκινήσει η κύρια φάση του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.

Οι σχεδιαστικές προτάσεις τους για το πολυσύνθετο έργο της ανάπλασης των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, θα υποβληθούν μετά από 4 μήνες, στο τέλος Μαΐου 2021, και στη συνέχεια η Διεθνής Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει τον νικητή του Διαγωνισμού.

Η Κριτική Επιτροπή που κατέληξε στην επιλογή των 15 Διαγωνιζόμενων συνεδρίασε σε πλήρη σύνθεση επί 3 ημέρες από τις 3-5 Δεκεμβρίου 2020. Η σύνθεση της είναι η εξής:

Τακτικά Μέλη Κριτικής Επιτροπής:

1) JOAN BUSQUETS, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής (Ισπανία), Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος και επικεφαλής Καθηγητής Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο Harvard Graduate School of Design.

2) FARSHID MOUSSAVI (Μεγάλη Βρετανία), Αρχιτέκτονας και Καθηγήτρια Πρακτικής Αρχιτεκτονικής στο Harvard Graduate School of Design.

3) ΡΕΝΑ ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΔΟΥ (Ελλάδα), Αρχιτέκτονας, Καθηγήτρια στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ.

4) SIMON EWINGS (Νορβηγία), Αρχιτέκτονας και επικεφαλής της Haptic Architects στο Όσλο.

5) SAMULI MIETTINEN, Εκπρόσωπος UIA (Φινλανδία), Αρχιτέκτονας και έταιρος στην JKMM Architects στο Ελσίνκι.

6) ΑΡΕΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Ελλάδα), Αρχιτέκτονας. Διευθύντρια του Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) στη Βαρκελώνη.

7) IRENE DJAO-RAΚIΤINE (Γαλλία), Αρχιτέκτονας τοπίου και μέλος του Landscape Institute στο Ηνωμένο Βασίλειο.

8) DIMITRIOS KERKENTZES (Μεγάλη Βρετανία), Γενικός Γραμματέας Bureau International des Expositions, Παρίσι, Γαλλία.

9) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΖΡΙΚΙΔΗΣ (Ελλάδα), Διευθύνων Σύμβουλος της TIF-HELEXPO Α.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη Κριτικής Επιτροπής:

1) ΦΑΝΗ ΒΑΒΙΛΗ (Ελλάδα), Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ..

2) SIMON HARTMANN, Εκπρόσωπος UIA (Ελβετία), Αρχιτέκτονας και Επισκέπτης Καθηγητής στο Harvard Graduate School of Design.

3) DANIEL FÜGENSCHUH (Αυστρία), Αρχιτέκτονας και Πρόεδρος στο Αυστριακό Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων.

Η Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε., σε ανακοίνωσή της ευχαριστεί θερμά τους 116 υποψηφίους, που συμμετείχαν στη φάση της προεπιλογής, προερχόμενοι από 33 χώρες, γεγονός που αποτυπώνει τον πολυσήμαντο χαρακτήρα της ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου της Θεσσαλονίκης και του διεθνούς ενδιαφέροντος για αυτήν.