Χάος στη Βηρυτό μετά από ισχυρότατη έκρηξη- Δέκα νεκροί, πολλοί οι τραυματίες (φωτο & βίντεο)

Dramatic footage captured of the huge blast that ripped through Lebanon's capital, Beirut.

Τουλάχιστον δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους από πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού, σύμφωνα με ιατρικές πηγές και τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας του Λιβάνου.

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya έκανε λόγο για έξι νεκρούς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις -με τη δεύτερη να είναι πολύ ισχυρή- και πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου υψώθηκε ένα πυκνό νέφος καπνού. Οι βιτρίνες πολλών καταστημάτων και τα τζάμια κατοικιών έσπασαν.

Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε άμεσα ότι υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών» και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν εικόνες από ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη πυροτεχνημάτων, κοντά στην οποία βρισκόταν μια άλλη όπου φυλάσσονταν φιάλες υγραερίου.

Νωρίτερα το ίδιο μέσο μετέδωσε ότι στο λιμάνι υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών. Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι προκάλεσε την έκρηξη και τι είδους εκρηκτικά φυλάσσονταν σε αυτές τις αποθήκες.

Τα δίκτυα Al Jazeera και Al Arabiya δημοσίευσαν στις σελίδες τους στο Twitter βίντεο, όπου φέρεται να καταγράφηκαν εικόνες από την πολύ ισχυρή έκρηξη.

Update: More videos coming out of #Lebanon's capital show the moment an explosion erupts at the Port of #Beirut area.https://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/hrjefK9qXg

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2020