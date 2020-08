Απάντηση της Κύπρου στην Τουρκία

Αντι-Νavtex εξέδωσε η Κύπρος σε απάντηση της χθεσινής Navtex της Τουρκίας, με την οποία παρατείνει την παρουσία του Γιαβούζ στο τεμάχιο 6 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα με αντι-Navtex, που εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στη Λάρνακα, η Κυπριακή Δημοκρατία ειδοποιεί ότι η Navtex, που εξέδωσε η Τουρκία αφορά «μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δραστηριότητα του πλοίου γεώτρησης Γιαβούζ και των υποστηρικτικών προς αυτό πλοία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αυτή η ενέργεια, προστίθεται, «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επηρεάζει τις διαδικασίες θαλάσσιας ασφάλειας και είναι επίσης ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά την πλήρη αλληλεγγύη που εξέφρασαν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ σε Αθήνα και Λευκωσία, αναφορικά με την κλιμακούμενη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις τουρκικές ενέργειες, η Άγκυρα εξέδωσε Navtex για γεωτρήσεις νοτιοδυτικά της Κύπρου, με ισχύ από τις 18 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Το ερευνητικό σκάφος «Γιαβούζ» βρίσκεται ήδη στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ στην νέα επιχείρηση θα συμμετέχουν τρία ακόμη πλοία, τα «Ertugrul Bey, «Osman Bey» και «Orhan Bey».

Η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1036/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-08-2020 18:13)

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 AUG-15 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z SEP 20.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Ιουλίου, η Τουρκία είχε εκδώσει Navtex για γεωτρήσεις του Γιαβούζ το διάστημα 18 Ιουλίου – 18 Αυγούστου, στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα νοτιοδυτικά της Κύπρου, στα οικόπεδα 6 και 7 της κυπριακής ΑΟΖ.

Με τη νέα Navtex ουσιαστικά ανανεώνεται η ισχύς της προηγούμενης.

πηγή: cnn