Ζωγράφου: Τα ερωτήματα που θέτει το Υπουργείο Παιδείας στην Πρυτανεία μετά τα επεισόδια

Άμεση ενημέρωση από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ για τον αριθμό των τραυματιών από τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν την Τετάρτη (04/11) στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου ζητάει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ειδικότερα, το ΥΠΑΙΘΑ ζητά να του γνωστοποιηθεί ο ακριβής αριθμός των τραυματιών, εάν τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά και τα μέτρα που θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβασης των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών, αλλά και τον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Παράλληλα, το ΥΠΑΙΘΑ διαβεβαιώνει ότι οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων και θα εξακριβώσουν τι συνέβη.

Η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ άμεση έγγραφη ενημέρωση για τα ακόλουθα:

– Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

– Εάν παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

– Πότε ενημερώθηκε η φύλαξη του Ιδρύματος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε.

– Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Η βία στο πανεπιστήμιο προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και στρέφεται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού. Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν.

Οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων και θα εξακριβώσουν τι συνέβη.»

Το χρονικό των επεισοδίων

Τα επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (04/11) στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμπλοκή μεταξύ φοιτητών διαφορετικών παρατάξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 40 ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά και κράνη εισέβαλε στον χώρο του Μαθηματικού, όπου σημειώθηκαν βίαια επεισόδια.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρία άτομα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας από τους τραυματίες φέρει τραύμα στο πόδι από τσεκούρι, ενώ οι άλλοι δύο υπέστησαν εγκαύματα από βόμβες μολότοφ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και την ταυτότητα των εμπλεκομένων, καθώς οι αρχικές αναφορές για αντιπαράθεση μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων δεν έχουν επιβεβαιωθεί ως προς την ακριβή συμμετοχή των προσώπων.