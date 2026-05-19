Ζεύγος Mirage θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο

Η όποια μετακίνηση αντιαεροπορικών πυραύλων υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος Mirage 2000-5 της 331 Μοίρας «Θησέας» από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στην Σμηναρχία Μάχης όπου ήταν οι πύραυλοι Patriot.

Σ ότι αφορά τους ιπτάμενους και τα αεροσκάφη αυξημένης επιφυλακής που είχαν σταλεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, η απόφαση της Αθήνας είναι πως θα συνεχιστεί η εναλλαγή με την αποστολή F-16 προς ενίσχυση της αεράμυνας της Κύπρου.

Όλοι θυμόμαστε την κίνηση της Ελλάδας, πρώτη να σπεύσει να βοηθήσει της Μεγαλόνησο κατά το ξέσπασμα του πολέμου στην Μ. Ανατολή και την απειλή που δέχτηκε το νησί από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη Sahed του Ιράν.

Τόσο οι φρεγάτες ΚΙΜΩΝ & Ψαρά έπλευσαν άμεσα στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, ενώ παραμένει η φρεγάτα Έλλη.