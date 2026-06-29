Ζέρβας για Κούπκα: Καθυστερημένη ανεξαρτητοποίηση χωρίς την αλήθεια

Αιχμές κατά του πρώην δημοτικού συμβούλου της παράταξής του «Ναι στη Θεσσαλονίκη» αφήνει ο επικεφαλής της και πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησής του.

Ο κ. Ζέρβας υποστηρίζει ότι η κίνηση του κ. Κούπκα συνδέεται αποκλειστικά με τη δυνατότητα που προβλέπει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 116) για διαγραφές μελών χωρίς τους προηγούμενους περιορισμούς, σημειώνοντας πως ο ίδιος «κρυβόταν» πίσω από αυτή τη συνθήκη για περίπου έναν χρόνο, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη στάση του μέσα στην παράταξη.

Αναλυτικά η απάντηση Ζέρβα

Η δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου Μιχάλη Κούπκα, απλώς επισημοποιεί αυτό που όλοι ξέραμε, εδώ και ένα χρόνο. Αποκρύπτει δε την αλήθεια, πως οφείλεται μόνο στην πρόβλεψη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 116), για διαγραφές μελών παρατάξεων χωρίς τους περιορισμούς, πίσω από τους οποίους κρυβόταν επί έναν χρόνο.

Οι όποιες φιλοσοφικές απόψεις για τον ρόλο της αντιπολίτευσης, και για …το «καλό της πόλης», δεν αναιρούν την λογική ενός στοιχειώδους σεβασμού των μελών μιας ομάδας στις πολιτικές της επιλογές. Ιδιαίτερα σε μείζονα θέματα θεσμικής λειτουργίας, όπως η υπερψήφιση ή καταψήφιση της λήψης ενός μεγάλου δανείου από τον Δήμο, ή της υπεράσπισης θέσεων και έργων του πρόσφατου παρελθόντος.

Ο κ. Κούπκας, και όχι μόνο αυτός, έχει αποφασίσει εδώ και καιρό πως οι παρατάξεις πρέπει να λειτουργούν ενιαία ως ομάδες, μόνο όταν τις ενώνει η εξουσία. Με ένα χρόνο -τουλάχιστον- καθυστέρηση και υπό το βάρος νομοθετικών αλλαγών, βρήκε το «θάρρος», να ανακαλύψει και το θεσμικό αντίκρισμα αυτής της στάσης. Καλή του τύχη όπου κι αν πάει.