Ζελένσκι: Υπέρ μιας συνάντησης Κιέβου-Μόσχας-Ουάσινγκτον «το συντομότερο δυνατό»

Θετικός σε μια τριμερή συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι , μετά την αναφορά του Κρεμλίνου ότι είναι διατεθειμένο να μετάσχει σε συνομιλίες προς αυτόν τον σκοπό.

«Μάθαμε ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ μιας τριμερούς συνάντησης στο επίπεδο των ομάδων μας. Η αμερικανική πλευρά προτείνει τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης το συντομότερο δυνατό. Εμείς είμαστε υπέρ», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι είπε ότι είχε συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά μετά την επίσκεψη του απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία, όπου είχε συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

Δήλωσε επίσης ότι υποστηρίζει την αμερικανική πρόταση για τριμερείς συνομιλίες σε επίπεδο διαπραγματευτών το συντομότερο δυνατόν.

Η Ουκρανία ελπίζει σε μια συνάντηση κατά προτίμηση όχι αργότερα από τις αρχές Νοεμβρίου, κατά την οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν προτάσεις για την ειρήνη και μια πιθανή σύνοδος κορυφής των ηγετών, δήλωσε ο Ζελένσκι.