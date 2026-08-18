Ζελένσκι: Θα απαντήσουμε στη ρωσική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους

Η Ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο 10 ανθρώπων σε ένα χωριό στην βορειοανατολική περιοχή του Χάρκιβ της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, προσθέτοντας ότι το Κίεβο θα απαντήσει στην επίθεση αυτή.

Δεν υπήρξαν άμεσα σχόλια από τη ρωσική πλευρά για την επίθεση, στην οποία τραυματίσθηκαν επίσης τουλάχιστον 18 άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

«Σήμερα το πρωί οι Ρώσοι εκτόξευσαν μια κτηνώδη επίθεση σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στο Πετσένιχι, στην περιοχή του Χάρκιβ, στο οποίο βρίσκεται το ταχυδρομείο και καταστήματα ενώ γύρω υπάρχουν μόνο πολυκατοικίες» αναφέρει ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ. «Θα απαντήσουμε οπωσδήποτε σ’ αυτή την ρωσική επίθεση» πρόσθεσε.

Το βίντεο που μετέδωσε το Reuters από το Πετσένιχι δείχνει σκεπασμένα σώματα ανθρώπων να κείτονται στο έδαφος, καμένα αυτοκίνητα και κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

Η Ρωσία ενέτεινε τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την κρίσιμη έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων που αντιμετωπίζει η Ουκρανία για να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι οι απώλειες αμάχων από τον πόλεμο στην Ουκρανία αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα τρίτο σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο. Η Αποστολή Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την επίθεση στο Πετσένιχι και τις επιπτώσεις της στους αμάχους.

Η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας εγκαταστάσεις πετρελαίου και υποδομές εφοδιαστικής, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει την ικανότητα της Μόσχας να διεξάγει πόλεμο. Σήμερα, ο δήμαρχος της Μόσχας δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε εκτοξεύσει 620 drones κατά της ρωσικής πρωτεύουσας και των γύρω περιοχών, σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις του Κιέβου στην περιοχή

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχεύουν σκόπιμα αμάχους στις επιθέσεις τους. Η επίθεση στο χωριό Πετσένιχι προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 18 ατόμων και ζημιές σε 10 ιδιωτικά κτίρια, ένα καφενείο, ένα ταχυδρομείο, πέντε καταστήματα και 15 αυτοκίνητα, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της γύρω περιοχής, Όλεγκ Σινεχούμποφ, μέσω ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η Ρωσία χρησιμοποίησε δύο μικρούς πυραύλους κρουζ «Banderol» στην επίθεση, όπως ανέφερε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας.

Ένας τοπικός αξιωματούχος δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Suspilne ότι οι επιθέσεις έπληξαν το κεντρικό τμήμα του χωριού, όπου βρίσκονται το καφενείο, το ταχυδρομείο και τα καταστήματα.