Ζελένσκι: Θα απαντήσουμε αν η Ρωσία δεν δεχθεί την ενεργειακή εκεχειρία – «Δεν αρκούν οι δηλώσεις Τραμπ»

Με αντίποινα προειδοποιεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία που θα σταματά τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές των δύο χωρών, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο έχουν συμφωνήσει να αναστείλουν τα σχετικά πλήγματα.

«Εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχειρία, θα απαντήσουμε», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία αναμένει να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες των επαφών μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων, καθώς και για τα συγκεκριμένα μέτρα που είναι διατεθειμένη να λάβει η Ουάσιγκτον ώστε να εφαρμοστεί η εκεχειρία.

«Περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συνομιλίας μεταξύ των Αμερικανών και των Ρώσων και θέλουμε να δούμε ποια συγκεκριμένα βήματα είναι έτοιμοι να κάνουν οι Αμερικανοί», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι, εάν η Μόσχα επιθυμεί να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας σε διυλιστήρια και εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας, θα πρέπει και η ίδια να διακόψει τις επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα και στις κρίσιμες υποδομές, καθώς και τις επιθέσεις που προκαλούν τον θάνατο αμάχων.

«Μια ενεργειακή εκεχειρία και άλλα μέτρα για την αποκλιμάκωση και την εγγύηση της ασφάλειας είναι πραγματικά αναγκαία στην πράξη, όχι μόνο στο Truth Social», δήλωσε, αναφερόμενος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Αμερικανού προέδρου.

Νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανακοίνωση Τραμπ

Η αντίδραση του Ζελένσκι ήρθε ενώ είχε προηγηθεί καταγγελία του για νέες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

Σε ανάρτησή του την Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed έπληξε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο, ενώ ακολούθησαν επιθέσεις σε άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Χαρκόβου.

«Και όλα αυτά συνέβησαν αφού ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε τη δήλωσή του για ενεργειακή εκεχειρία», σημείωσε.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης. Ωστόσο, η ανακοίνωση αιφνιδίασε το Κίεβο, με τον Ζελένσκι να δηλώνει στο Axios ότι ενημερωνόταν για τη συμφωνία από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, δεν είχε επιβεβαιώσει άμεσα ότι αποδέχεται την εκεχειρία.

Παρά την αβεβαιότητα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να συμμετάσχει και η Ρωσία. Στο μεταξύ, η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της χώρας, η DTEK, ανακοίνωσε νέες διακοπές ρεύματος στο Κίεβο την Κυριακή, εν μέσω των επιθέσεων.