Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει»

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη (24/9).

Ο Ουκρανός ηγέτης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας στους συγκεντρωμένους ηγέτες: «Μόνο εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας».

Για να προειδοποιήσει στη συνέχεια τη Γενική Συνέλευση ότι μόνο η βία μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη.

«Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφάλειας, εκτός από φίλους με όπλα», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

«Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί πλήρως εκτός αν έχετε ισχυρούς φίλους που είναι πραγματικά πρόθυμοι να το υπερασπιστούν. Και ακόμη και αυτό δεν λειτουργεί χωρίς όπλα», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι δεν δίστασε να εξαπολύσει πυρά κατά της Μόσχας λέγοντας ότι καθώς «ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας μου συνεχίζεται, άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα».

«Ωστόσο, δεν υπάρχει εκεχειρία επειδή η Ρωσία αρνείται», τόνισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην «τρέλα που συνεχίζεται», καθώς 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο και μόνο τέσσερα καταρρίφθηκαν.

«Ευτυχώς, δεν ήταν Σαχέντ ή ακόμα χειρότερα, διαφορετικά τα αποτελέσματα θα ήταν φρικτά», προσθέτει.

«Η Εσθονία έπρεπε να συγκαλέσει συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας για πρώτη φορά στην ιστορία επειδή ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν σκόπιμα στον εναέριο χώρο της», υπογράμμισε.

Ειδική μνεία έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος στις επερχόμενες εκλογές στη Μολδαβία στον απόηχο δημοσιευμάτων που θέλουν τη Μόσχα να έχει παρέμβει ότι να ανακόψει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

«Η Ρωσία προσπαθεί να κάνει στη Μολδαβία αυτό που έκανε κάποτε το Ιράν στον Λίβανο, και για άλλη μια φορά, η διεθνής αντίδραση είναι ανεπαρκής (…) Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει και τη Μολδαβία», σημείωσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε ακόμα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέδωσε μια έντονη δήλωση χθες το βράδυ, ισχυριζόμενος ότι πίστευε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακαταλάβει όλα τα κατεχόμενα εδάφη και στην απόπειρα δολοφονίας του.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε μια «καλή συνάντηση» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ την Τρίτη (24/9). Αν και τόνισε ότι εκτιμά την υποστήριξη της Ουάσινγκτον, αλλά προσθέτει, «τελικά η ειρήνη εξαρτάται από όλους μας».

«Μην μένετε σιωπηλοί ενώ η Ρωσία συνεχίζει αυτόν τον πόλεμο, παρακαλώ μιλήστε και καταδικάστε τον», σημείωσε.

Έκλεισε την ομιλία του με τη φράση: «Slava Ukraini» – που σημαίνει «Δόξα στην Ουκρανία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αίθουσα υπάρχουν και Ρώσοι εκπρόσωποι που ακούν την ομιλία του αλλά αποφεύγουν να τον κοιτάξουν κατάματα.