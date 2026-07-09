Ζελένσκι: Σε πολιτικό επίπεδο η συμφωνία Ουκρανίας-ΗΠΑ για τους Patriot, απομένουν οι τεχνικές λεπτομέρειες

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τις άδειες για την παραγωγή αντιπυραυλικών και αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot σε πολιτικό επίπεδο, δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι απομένουν να διευθετηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία θα λάβει κρίσιμης σημασίας αντιπυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα PAC-3 από τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες ούτε χρονοδιάγραμμα. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι απαιτούνται περίπου δύο χρόνια για την κατασκευή ενός πυραύλου Patriot, ενός από τα πιο εξελιγμένα αμυντικά πυραυλικά συστήματα στον κόσμο.

Τα αποθέματα της Ουκρανίας έχουν μειωθεί από την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν, με αποτέλεσμα οι πόλεις της να είναι πλέον πιο ευάλωτες σε επιθέσεις με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Τραμπ επίσης δεν διευκρίνισε αν εξετάζεται το ενδεχόμενο άμεσης προμήθειας πυραύλων Patriot.