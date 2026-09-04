Ζελένσκι: Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο

Ρωσική επίθεση έπληξε την έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU) στο Κίεβο δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο επικεφαλής της υπηρεσίας.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters είπαν ότι είδαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στο κέντρο της πρωτεύουσας έπειτα από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Ασθενοφόρα κατευθύνονται στο σημείο.