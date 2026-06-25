Ζελένσκι: “Πράσινο φως” σε εκστρατεία 40 ημερών για να “επηρεάσει” τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον πόλεμο

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη, μετά από συνεννόηση με τον επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας σχετικά με επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων, ότι ενέκρινε μια εκστρατεία 40 ημερών με σκοπό να “επηρεάσει” τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον πόλεμο εναντίον του Κιέβου.

“Ενέκρινα μια επιχείρηση 40 ημερών από την Υπηρεσία με σκοπό να επηρεαστεί το κράτος-επιτιθέμενο, προκειμένου να ασκηθεί πίεση για τον τερματισμό του πολέμου”, έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Ουκρανία πραγματοποιεί εδώ και μήνες κύματα επιθέσεων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων στη Ρωσία ή σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία, εστιάζοντας κυρίως στη βιομηχανία πετρελαίου.