«Ο Πούτιν εξαπέλυσε αυτήν την επίθεση με έναν εξαιρετικά επιδεικτικό τρόπο», μετά τη συνάντηση κορυφής στην Κίνα και την πραγματική αποτυχία του για επανασχεδιασμό της υφηλίου», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταγγέλλοντας ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ζελένσκι έγιναν περισσότερες από 400 επιθέσεις drones και ενώ εξαπολύθηκαν πάνω από 110 πυραύλοι εκ των οποίων 27 βαλλιστικοί. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης πυραύλους με κεφαλές διασποράς, και χαρακτήρισε την τακτική αυτή «ιδιαίτερα άθλια», καθώς πρόκειται, όπως είπε, για υποπυρομαχικά που εκρήγνυνται ανάς 20 έως 30 λεπτά δυσχεραίνοντας την κατάσβεση πυρκαγιών και θέτοντας σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο αμάχους.

Πηγή: Reuters