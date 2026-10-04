Ζελένσκι προς Πούτιν: «Βομβαρδίζουν γέφυρες – Πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε;»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε την Κυριακή την τακτική του Βλαντίμιρ Πούτιν και την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μετά τη συνάντησή τους στο Κίεβο.

«Βομβαρδίζουν γέφυρες. Πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε; Απλώς με εκπλήσσει αυτή η ζωώδης επιθυμία να κλιμακώνεται η κατάσταση κάθε μέρα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, στέλνοντας μήνυμα προς τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι στόχος της ρωσικής ηγεσίας είναι να περιορίσει όσο περισσότερο μπορεί τη δυνατότητα της Ουκρανίας να αντιστέκεται. «Ο Πούτιν θέλει να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας όσο το δυνατόν περισσότερο. Η Ρωσία προσπαθεί να κάνει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως είπε, Αμερικανοί απεσταλμένοι επιχειρούν να οργανώσουν έως το τέλος Οκτωβρίου τριμερή συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο. Πρόσθεσε ότι «η Ουκρανία ήταν ανοιχτή σε συναντήσεις στα ΗΑΕ ή σε άλλες χώρες».

Μερτς: Η Ρωσία να προσέλθει σε ειρηνευτικές συνομιλίες

Από την πλευρά του, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε μετά τις συνομιλίες με τον Ζελένσκι ότι δεν εκφοβίζεται από μία επίθεση, ενώ ανακοίνωσε βοήθεια ύψους ενός δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να συνεχίσει την αντίστασή της απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε επίσης στην κρίση που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η Γερμανία, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες θα είναι ιδιαίτερα μεγάλες εάν η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να αποκατασταθεί η κανονικότητα.

Ο Μερτς κάλεσε, τέλος, τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.