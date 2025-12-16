Ζελένσκι: «Πήγα στο Κουπιάνσκ για να δείξω στον κόσμο ότι ο Πούτιν λέει ψέματα»

«Πήγα προσωπικά στο Κουπιάνσκ για να δείξω στον κόσμο ότι ο Πούτιν λέει ψέματα» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι , σε ομιλία του.

Σε βίντεό του από την επίσκεψη στο μέτωπο του Κουπιάνσκ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συνάντησε και συνεχάρη τους ουκρανούς στρατιώτες: « Ευχαριστώ κάθε μονάδα, όλους όσοι πολεμούν εδώ, και όλους όσοι καταστρέφουν τον κατακτητή» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι το βίντεο του Ζελένσκι στο Κουπιανσκ γυρίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2022 — μια μέρα πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Zelensky: I personally came to Kupiansk to show the world that Putin is lying. Earlier, the Ukrainian president visited the frontline city of Kupiansk, whose capture Putin had proudly claimed. pic.twitter.com/T47dcCJcww — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2025

Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι πήγε στο Κουπιάνσκ, μία στρατηγικής σημασίας πόλη στην περιφέρεια του Χαρκόβου, πριν 3 ημέρες, ενώ η Μόσχα ισχυριζόταν ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει τον έλεγχο της πόλης