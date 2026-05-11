Ζελένσκι: Περίπου 20 χώρες ενδιαφέρονται για συμφωνίες με την Ουκρανία για τα drones

Σχεδόν 20 χώρες ενδιαφέρονται για συμφωνίες που σχετίζονται με τον τομέα των drones με την Ουκρανία και έχουν ήδη υπογραφεί τέσσερις συμφωνίες, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Ζελένσκι κατάφερε να αξιοποιήσει την εμπειρία και τεχνογνωσία της Ουκρανίας στον τομέα του πολέμου των drones, συνάπτοντας μια σειρά συμφωνιών κατά τη διάρκεια επισκέψεών του στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

“Σχεδόν 20 χώρες εμπλέκονται επί του παρόντος σε διάφορα στάδια: έχουν ήδη υπογραφεί 4 συμφωνίες και τώρα προετοιμάζονται οι πρώτες συμβάσεις στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών”, δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Τον Απρίλιο, η Ουκρανία υπέγραψε αμυντικές συμφωνίες και συμφωνίες για τα drones στη Γερμανία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία, ενώ στα τέλη Μαρτίου συμφώνησε σε μακροχρόνιες συνεργασίες στον τομέα της ασφάλειας με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ουκρανία υπέγραψε επίσης τον περασμένο μήνα συμφωνίες με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας.

Στην ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία θα ξεκινήσει συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στο πλαίσιο συμφωνιών για τα drones “με μια άλλη περιοχή του κόσμου”, χωρίς να διευκρινίσει ποια.

Η Ουκρανία έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει την απαραίτητη ποσότητα καυσίμων χάρη στις συμφωνίες αυτές, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ζελένσκι ελπίζει ότι η “διπλωματία των drones” του θα συμβάλει στην εξασφάλιση συμφωνιών ενεργειακού εφοδιασμού με κράτη της Μέσης Ανατολής, καθώς και αγορών για τα αγροτικά προϊόντα της Ουκρανίας.