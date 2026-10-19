Ζελένσκι: Πάνω από 500.000 άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι σε ολόκληρη την Ουκρανία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, περισσότερες από 10 ενεργειακές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της ρωσικής νυχτερινής επίθεσης, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν έλαβε και πάλι προειδοποίηση από τους διεθνείς εταίρους της σχετικά με τη ρωσική βαλλιστική επίθεση.

Οι νέες επιθέσεις εντείνουν την πίεση στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, ενώ οι περιορισμοί στην ηλεκτροδότηση επηρεάζουν τόσο τα νοικοκυριά όσο και την οικονομική δραστηριότητα.