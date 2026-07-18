Ζελένσκι: Ουκρανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις εφοδιασμού και πετρελαϊκές υποδομές στη Ρωσία

Η Ουκρανία έπληξε δύο σημαντικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού στις ρωσικές περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, καθώς και μία πετρελαϊκή εγκατάσταση, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα εξαρτήματα αξιοποιούνταν για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων πλοήγησης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα με όπλα μεσαίου βεληνεκούς, πετυχαίνοντας στόχους στην Αζοφική και τη Μαύρη Θάλασσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την έκταση των ζημιών, ούτε επίσημη τοποθέτηση της ρωσικής πλευράς σχετικά με τους ουκρανικούς ισχυρισμούς.