Ζελένσκι: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν χωριό στην περιφέρεια της Ζαπορίζια – Τουλάχιστον 18 νεκροί

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα, Δευτέρα (2/11) ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα χωριό στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορόζια, σκοτώνοντας 18 άτομα και τραυματίζοντας πέντε.

Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αρχικά έριξαν βόμβες από αέρος σε ένα σχολείο, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στο χωριό Κομισουβάχα.

«Μετά την πρώτη αεροπορική επιδρομή, ακολούθησε δεύτερη επιδρομή με εννέα ακόμη βόμβες, κατευθείαν πάνω στο καταφύγιο όπου είχαν συγκεντρωθεί άνθρωποι», έγραψε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση ανθρώπων, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση».

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να μην γνωρίζουν ότι κάθε εβδομάδα οι κάτοικοι που παρέμειναν στην Κομισουβάχα λάμβαναν βοήθεια ακριβώς εκεί. Αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί καμία αποκλιμάκωση της έντασης, καμία πραγματική δικαιοσύνη», προσέθεσε.

«Μετά την ανθρωπιστική επιχείρηση στο Ολέσκι, υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία τα επόμενα βήματα θα μπορούσαν να δείξουν ότι η πρόοδος προς την ειρήνη ήταν εφικτή. Με αυτές τις δολοφονίες, η Ρωσία στέλνει ένα εντελώς αντίθετο μήνυμα: η Ρωσία υπολογίζει σε περισσότερες δολοφονίες. Πρέπει να υπάρξει απάντηση σε αυτό – μια απάντηση από τον κόσμο. Μια ισχυρή και σκληρή απάντηση. Μια απάντηση προς τη Ρωσία. Και υποστήριξη προς την Ουκρανία. Πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν!», κατέληξε ο Ζελένσκι.

An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid there. After the first aerial bomb strike, there was a double-tap strike with nine more bombs, specifically targeting the shelter where people were taking cover. Tragically, 18 people have already been reported killed. My condolences to their families and loved ones. Five people have been injured. A rescue operation is underway at the site, and the search for people continues. It is extremely difficult. Military forces, first responders, and special services are involved. The Russians could not have been unaware that every week, local residents who had remained in Komyshuvakha received humanitarian aid at that very location. And this is further proof that Russia wants no de-escalation and no real justice. After the humanitarian operation in Oleshky, there was a moment when the next steps could have shown that progress toward peace was possible. With these killings, Russia is sending an entirely opposite signal: Russia is counting on more killings. There must be a response to this – a response from the world. A strong and tough response. A response to Russia. And support for Ukraine. We must protect lives. Thank you to everyone who is helping! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026

Το χωριό βρίσκεται ⁠νοτιοανατολικά της κύριας πόλης της περιοχής, που ονομάζεται επίσης Ζαπορίζια.