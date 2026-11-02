ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν χωριό στην περιφέρεια της Ζαπορίζια – Τουλάχιστον 18 νεκροί

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα, Δευτέρα (2/11) ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα χωριό στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορόζια, σκοτώνοντας 18 άτομα και τραυματίζοντας πέντε.

Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αρχικά έριξαν βόμβες από αέρος σε ένα σχολείο, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στο χωριό Κομισουβάχα.

«Μετά την πρώτη αεροπορική επιδρομή, ακολούθησε δεύτερη επιδρομή με εννέα ακόμη βόμβες, κατευθείαν πάνω στο καταφύγιο όπου είχαν συγκεντρωθεί άνθρωποι», έγραψε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση ανθρώπων, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση».

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να μην γνωρίζουν ότι κάθε εβδομάδα οι κάτοικοι που παρέμειναν στην Κομισουβάχα λάμβαναν βοήθεια ακριβώς εκεί. Αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί καμία αποκλιμάκωση της έντασης, καμία πραγματική δικαιοσύνη», προσέθεσε.

«Μετά την ανθρωπιστική επιχείρηση στο Ολέσκι, υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία τα επόμενα βήματα θα μπορούσαν να δείξουν ότι η πρόοδος προς την ειρήνη ήταν εφικτή. Με αυτές τις δολοφονίες, η Ρωσία στέλνει ένα εντελώς αντίθετο μήνυμα: η Ρωσία υπολογίζει σε περισσότερες δολοφονίες. Πρέπει να υπάρξει απάντηση σε αυτό – μια απάντηση από τον κόσμο. Μια ισχυρή και σκληρή απάντηση. Μια απάντηση προς τη Ρωσία. Και υποστήριξη προς την Ουκρανία. Πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν!», κατέληξε ο Ζελένσκι.

Το χωριό βρίσκεται ⁠νοτιοανατολικά της κύριας πόλης της περιοχής, που ονομάζεται επίσης Ζαπορίζια.

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