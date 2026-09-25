Ζελένσκι: Ο Τραμπ αποφάσισε να δώσει στο Κίεβο τις απαιτούμενες άδειες για την παραγωγή Patriot

Ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την «οριστική απόφασή του» να χορηγήσει στην Ουκρανία άδειες που θα της επιτρέψουν να κατασκευάζει αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot, τους οποίους ζητά το Κίεβο για να αντιμετωπίσει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

«Κατά την τελευταία μας συνάντηση, ο πρόεδρος Τραμπ μου επιβεβαίωσε ότι, ναι, έλαβε μια οριστική απόφαση: η Ουκρανία θα λάβει τις άδειες για την παραγωγή πυραύλων Patriot», δήλωσε την Παρασκευή (25/09) ο Ζελένσκι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, ύστερα από την συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν να φιλοξενήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μία τριμερή συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία, για να συζητήσουν τις προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσής τους που μαίνεται εδώ και τεσσεράμισι χρόνια.

«Η αμερικανική πλευρά πρότεινε συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο με τριμερή μορφή», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής WhatsApp. «Αναμένουμε πρόταση από τις ΗΠΑ αναφορικά με την ημερομηνία και οι ΗΠΑ πρότειναν τα Εμιράτα ως πιθανή τοποθεσία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ