Ζελένσκι: Ο Πούτιν ποντάρει στον χειμώνα για να λυγίσει την Ουκρανία – Το σχέδιο των ΗΠΑ για αποκλιμάκωση

Οι ΗΠΑ εξετάζουν κατά πόσο Ουκρανία και Ρωσία θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε βήματα αποκλιμάκωσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επανεκκινώντας παράλληλα τις διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Axios.

Ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι οι εβδομάδες πριν από τον χειμώνα δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη διπλωματία. Παρότι θεωρεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ποντάρει σε έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα για να αποδυναμώσει την Ουκρανία, πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θέλει να δυσαρεστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

«Η αίσθησή μου είναι ότι ο Πούτιν χρειάζεται τον Τραμπ», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να πιέσει τη Μόσχα προς την αποκλιμάκωση.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε την Κυριακή στο Κίεβο με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είχαν προηγουμένως τρίωρη συνάντηση με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το μήνυμα που μετέφεραν ήταν ότι «οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν», αν και ο ίδιος παραμένει επιφυλακτικός λόγω της συνέχισης των ρωσικών επιθέσεων.

Στις συζητήσεις βρίσκονται «νέες ιδέες» για αμοιβαία βήματα αποκλιμάκωσης πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με έμφαση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, τις εξαγωγές σιτηρών και τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο πρώτος στόχος, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, είναι να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και ο δεύτερος να αποφευχθεί μια χειμερινή κλιμάκωση αντίστοιχη με εκείνη προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ένα ξεχωριστό «χειμερινό πακέτο» για την Ουκρανία, που θα περιλαμβάνει ενίσχυση της αεράμυνας και ενεργειακή βοήθεια.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία ελπίζει πως οι επιθέσεις στις ουκρανικές υποδομές θα αναγκάσουν το Κίεβο σε νέες παραχωρήσεις. Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ουκρανία έχει ήδη κάνει τους συμβιβασμούς που μπορεί και ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις ασφαλείας και οικονομική στήριξη.

Το Κίεβο επιδιώκει να αξιοποιήσει τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας, με τον Ζελένσκι να αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέας τριμερούς συνάντησης ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας.