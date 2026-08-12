Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την αρχή του έτους

Οουκρανικός στρατός απελευθέρωσε 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια των επιθετικών επιχειρήσεών του κατά μήκος της πρώτης γραμμής από τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Περίπου 26 οικισμοί στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφκ, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια επέστρεψαν υπό τον έλεγχο του Κιέβου, πρόσθεσε ο ίδιος, σε δήλωση του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.