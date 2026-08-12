ΕΛΛΑΔΑ

Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την αρχή του έτους

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Οουκρανικός στρατός απελευθέρωσε 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια των επιθετικών επιχειρήσεών του κατά μήκος της πρώτης γραμμής από τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Περίπου 26 οικισμοί στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφκ, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια επέστρεψαν υπό τον έλεγχο του Κιέβου, πρόσθεσε ο ίδιος, σε δήλωση του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

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