Ζελένσκι: Νέα περιφερειακή συμμαχία οκτώ χωρών στα Καρπάθια για εμπόριο, ενέργεια και ασφάλεια

ΟΟυκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εγκαινίασε σήμερα μια νέα περιφερειακή ομάδα οκτώ χωρών από την περιοχή των Καρπαθίων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σε μια σύνοδο στην Ουκρανία, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην προώθηση του εμπορίου και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

Κατά τη συνάντηση στη δυτική Ουκρανία, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους περιφερειακούς συμμάχους για τη διατήρηση ανοικτών των εμπορικών και μεταφορικών συνδέσεων μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Η νέα περιφερειακή ομάδα συγκεντρώνει τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, την Αυστρία, την Ουγγαρία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν παρευρέθηκαν στην εναρκτήρια εκδήλωση της συνόδου, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως την Κυριακή.

«Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας κίνησης που πρέπει να φέρει τις χώρες μας ακόμη πιο κοντά και να δημιουργήσει ένα ακόμη ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Telegram, αναφερόμενος στη διεύρυνση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στο διασυνοριακό εμπόριο και την ασφάλεια.

«Φυσικά, τα ζητήματα ασφάλειας αποτελούν προτεραιότητα τόσο τώρα όσο και για τα επόμενα χρόνια», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ομιλία του.

Στη σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 550 εκπρόσωποι επιχειρήσεων, ενώ προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών επενδύσεων και εμπορίου ύψους 1 δισεκ. ευρώ, συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

«Είναι μια καλή αρχή: συμφωνίες για την ενέργεια, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις υποδομές και τη διατομεακή συνεργασία», είπε σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την ουκρανική τηλεόραση.