Ζελένσκι: Μεταβαίνει στη Δανία για να συζητήσει για την αντιαεροπορική άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί σήμερα στη Δανία για να συναντηθεί με ηγέτες σκανδιναβικών χωρών για να συζητήσουν ζητήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ενεργειακής ασφάλειας, δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν.

«Είμαι περήφανη που μπορώ να καλωσορίσω τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους ηγέτες των σκανδιναβικών χωρών στη Δανία. Η μάχη των Ουκρανών για μια ελεύθερη Ουκρανία και μια ελεύθερη Ευρώπη συνεχίζεται», τόνισε η Φρέντερικσεν σε ανακοίνωσή της.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον, ο Νορβηγός ομόλογός του Γιόνας Γκαρ Στέρε και ο Φινλανδός Πέτερι Όρπο θα μεταβούν σήμερα στην Κοπεγχάγη.

Οι σκανδιναβικές χώρες είναι μεταξύ των βασικών υποστηρικτών της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε στα τέλη Οκτωβρίου το Όσλο, όπου συνομίλησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

Τον Οκτώβριο η Φρέντερικσεν είχε επικρίνει έντονα τους ομολόγους της της Νορβηγίας και της Φινλανδίας για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας τη λύπη της που δεν συμπεριλήφθηκε στην πρωτοβουλία.

Αυτή είναι η πέμπτη επίσκεψη του Ζελένσκι στη Δανία από το 2023. Πέρυσι είχε μεταβεί στη χώρα τρεις φορές.

«Σύντομα συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τη μεγάλης κλίμακας εισβολή, η βροχή από βόμβες συνεχίζει να πέφτει πάνω στους αμάχους, σε κέντρα έκτακτης βοήθειας και σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και θέρμανσης. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί», υπογράμμισε η Φρέντερικσεν.

Σήμερα η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την παρουσία της στην πόλη, ενώ απαγόρευσε την πτήση drones ως τις 12 Νοεμβρίου.

Στο μεταξύ ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν ανακοίνωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ότι η Κοπεγχάγη θα προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία αξίας σχεδόν 642 εκατ. ευρώ.