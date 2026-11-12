Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλεί την Ευρώπη να είναι «πολύ προσεκτική» απέναντι στις ρωσοαμερικανικές συνομιλίες για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ προσεκτική την ώρα που οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι συζητούν το θέμα: δεν πρόκειται απλώς για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, πρόκειται περισσότερο για ένα είδος νέου πλαισίου ασφαλείας ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ρωσία (…) Περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες και η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική», προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που συμμετέχει στην σύνοδο των ευρωπαίων ηγετών στο Δουβλίνο.

«Δεν χρειάζεται να ξαναεφεύρουμε τον τροχό. Η Ευρώπη διέθετε ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας, το οποίο αρχικά υπονομεύτηκε σταδιακά και στη συνέχεια καταστράφηκε ολοκληρωτικά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», δήλωσε από την πλευρά του στο Δουβλίνο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Για τους Ευρωπαίους, προτεραιότητα είναι κατ’ αρχάς να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και στη συνέχεια να συζητηθεί η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

«Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός και στη συνέχεια μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Μόνο τότε θα μπορέσουν να ξεκινήσουν συζητήσεις για το ευρύτερο σύστημα ασφαλείας της Ευρώπης», δήλωσε επίσης στο Δουβλίνο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας ισοδυναμεί με αποπροσανατολισμό από εκεί όπου πρέπει πραγματικά να βρίσκεται η προσοχή μας, δηλαδή στον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ουκρανία», τόνισε με έμφαση.