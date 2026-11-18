Την αποφασιστικότητα των ουκρανικών δυνάμεων να αποκρούσουν τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο ανατολικό μέτωπο υπογράμμισε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι οι θέσεις του ουκρανικού στρατού παραμένουν ισχυρές, παρά τις εντατικές επιχειρήσεις της Μόσχας που προσπαθεί να προελάσει στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Στο επίκεντρο των συγκρούσεων βρίσκονται οι πόλεις Ντομπροπίλια και Κοστιαντινίβκα, τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να καταλάβουν, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Όσον αφορά την κατάσταση στο μέτωπο, οι θέσεις μας είναι ισχυρές», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Και παρότι οι Ρώσοι καταβάλλουν εξαιρετικά εντατικές προσπάθειες να προελάσουν προς την Ντομπροπίλια και την Κοστιαντινίβκα, εμείς εξουδετερώνουμε τις δυνάμεις κατοχής», πρόσθεσε.

Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για τον έλεγχο των δύο πόλεων

Η κατάσταση στις δύο πόλεις παραμένει αντικείμενο αντικρουόμενων ανακοινώσεων από τη Μόσχα και το Κίεβο.

Ο ρωσικός στρατός έχει ισχυριστεί επανειλημμένως τους τελευταίους μήνες ότι έχει καταλάβει τόσο την Ντομπροπίλια όσο και την Κοστιαντινίβκα, στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, κάτι που διαψεύδει η Ουκρανία.