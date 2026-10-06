Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει μαζική επίθεση στην Ουκρανία

Την πεποίθηση ότι η Ρωσία ετοιμάζει «μαζική επίθεση» εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες που δείχνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια μαζική επίθεση», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες και η Πολεμική Αεροπορία μας είναι έτοιμες να απαντήσουν στον βαθμό που μας επιτρέπουν τα διαθέσιμα μέσα άμυνας» συμπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.