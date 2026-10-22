Ζελένσκι: Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με πυραύλους που έφεραν κεφαλές πυρομαχικών διασποράς

ΟΟυκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας με τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που έφεραν κεφαλές πυρομαχικών διασποράς.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι πύραυλοι αυτοί έχουν σχεδιασθεί να εκρήγνυνται στον αέρα μόλις προσεγγίζουν τους στόχους τους, προκαλώντας καταστροφές σε μια περιοχή διαμέτρου 400 μέτρων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένας τέτοιος πύραυλος έπληξε μια ιστορική συνοικία του Κιέβου, κοντά στην περιοχή της οποίας βρίσκονται τα μοναστηριακά κτίρια της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου (Κιέβο-Πετσέρσκαγια Λάβρα).

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι η Ρωσία συνέχισε να στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, με περισσότερες από 170 επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις από τις 11 Οκτωβρίου.

Υποχρεωτική απομάκρυνση των οικογενειών με παιδιά από όλους τους οικισμούς του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ διέταξαν οι αρχές

Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές διέταξαν σήμερα την υποχρεωτική απομάκρυνση οικογενειών με παιδιά από όλους τους οικισμούς των δύο μεγάλων αστικών κέντρων που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο στο Ντονμπάς, τις πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Οι δύο αυτές πόλεις είναι τα τελευταία προπύργια του ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, την οποία το Κρεμλίνο έχει βάλει ως στόχο να κατακτήσει στο σύνολό της. Οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν αργά στις δύο πόλεις εδώ και μήνες. «Επεκτείνουμε τη ζώνη υποχρεωτικής εκκένωσης για τις οικογένειες με παιδιά. Καλύπτει πλέον όλους τους οικισμούς των αστικών κέντρων του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ» ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο τοπικός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν, χωρίς να διευκρινίσει πόσα άτομα αφορά η εντολή.

Ο Φιλάσκιν σημείωσε ότι «η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται συνεχώς» αφού ο ρωσικός στρατός πλήττει καθημερινά τις δύο πόλεις. «Το να μείνετε εδώ μαζί με τα παιδιά είναι αδικαιολόγητο ρίσκο», πρόσθεσε.

Στο παρελθόν, οι τοπικές αρχές είχαν ήδη δώσει εντολή για υποχρεωτική εκκένωση ορισμένων χωριών και οικισμών γύρω από τις δύο πόλεις. Στα μέσα Οκτωβρίου μια τοπική αξιωματούχος, η Γιούλια Ριζάκοβα, ανέφερε ότι περίπου 350 παιδιά ζούσαν ακόμη στις ζώνες όπου είχε διαταχθεί εκκένωση. Στις ζώνες του Ντονέτσκ που ελέγχονται ακόμη από την Ουκρανία ζουν περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3.000 είναι παιδιά, σύμφωνα με την ίδια.

Οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν 5-15 χιλιόμετρα από το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, σύμφωνα με πηγές, όμως τα πλήγματα έχουν επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων. Την Τρίτη, από ρωσικό βομβαρδισμό σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι στο Κραματόρσκ. Πριν από δύο εβδομάδες, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα σε δύο λεωφορεία στην ίδια πόλη.