Ζελένσκι: Η Ρωσία χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς πυραύλους σε επίθεση στη Ζαπορίζια που σκότωσε έξι άτομα

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την Τρίτη (11/8) επίθεση στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας βορειοκορεάτικους βαλλιστικούς πυραύλους, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram. Σαν αποτέλεσμα, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι έξι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επιθέσεις του ρωσικού στρατού στις περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ και Ντόνετσκ.

(AP Photo/Kateryna Klochko)

Ο περιφερειακός κυβερνήτης στη Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, δημοσίευσε στο διαδίκτυο φωτογραφίες που δείχνουν κτίρια και οχήματα να φλέγονται στην πόλη, ενώ αξιωματούχοι δήλωσαν ότι άλλοι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις.

Η Μόσχα δεν ανέφερε αν χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς πυραύλους στην επίθεση στη Ζαπορίζια, ενώ ούτε από την Πιονγιάνγκ υπήρξε κάποιο σχόλιο.

Η Ρωσία συνέχισε τους σφοδρούς βομβαρδισμούς σε ουκρανικούς στόχους, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την έλλειψη υψηλής τεχνολογίας αεράμυνας στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καταρριφθούν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, μια βορειοκορεατική πυραυλική μονάδα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στη δυτική Ρωσία και θα μπορούσε να είναι εξοπλισμένη με 120 βαλλιστικούς πυραύλους και έξι εκτοξευτές για επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπέγραψαν μια ολοκληρωμένη συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης πριν από δύο χρόνια, η οποία περιλάμβανε μια διάταξη αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση που η μία από τις δύο αντιμετώπιζε εξωτερική επιθετικότητα. Η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 14.000 στρατιώτες στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας το 2024, μετά από εισβολή στην περιοχή από ουκρανικές δυνάμεις.

φωτό (AP Photo/David Guttenfelder)

Η Βόρεια Κορέα έχει επίσης προμηθεύσει τη Ρωσία με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και όλμων, βαλλιστικούς πυραύλους, πυροβολικό μεγάλου βεληνεκούς και συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων πυραύλων, σύμφωνα με ουκρανικές και ανεξάρτητες εκτιμήσεις.

Πηγή: Reuters