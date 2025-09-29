Ζελένσκι: Η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στην ΕΕ και θα το κάνει – Πρόταση για ευρωπαϊκή ασπίδα κατά των ρωσικών απειλών

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα πως η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στην ΕΕ και θα το κάνει.

Μάλιστα υπογράμμισε πως η Ρωσία δεν θα χαράξει νέα σύνορα στην Ουκρανία και σημείωσε πως η στάση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ είναι πραγματικά ισορροπημένη, υποστηρίζοντας τη θέση της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία δοκιμάζει μέχρι πού μπορεί να φτάσει (…) Η παραβίαση με drone στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν μια δοκιμή για την Πολωνία και το ΝΑΤΟ», ανέφερε, μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε πως η Ρωσία θέλει το ΝΑΤΟ να αντιδράσει μερικώς, χωρίς τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, συνεχάρη σήμερα το φιλοευρωπαϊκό κυβερνών κόμμα της Μολδαβίας για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές και δήλωσε ότι η Μόσχα απέτυχε να αποσταθεροποιήσει την πρώην σοβιετική χώρα.

«Η Ρωσία απέτυχε να αποσταθεροποιήσει τη Μολδαβία, ακόμη και αφού ξόδεψε τεράστιους, τεράστιους πόρους για να την υπονομεύσει και να διαφθείρει όποιον μπορούσε», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω βιντεοσύνδεσης σε συνέδριο στην πολωνική πρωτεύουσα, τη Βαρσοβία.

Η Ουκρανία θα ήθελε να δημιουργήσει μια κοινή αεράμυνα για την προστασία από απειλές της Ρωσίας, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους της, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία και σε όλους τους εταίρους μας να δημιουργήσουμε μια κοινή, πλήρως αξιόπιστη ασπίδα απέναντι στις ρωσικές εναέριες απειλές», ανέφερε σε ομιλία του στο Warsaw Security Forum, την οποία απηύθυνε μέσω βιντεοσύνδεσης.