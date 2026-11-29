Την προθυμία της Ουκρανίας να αποδεχθεί το «πάγωμα» του πολέμου με τη Ρωσία στις υφιστάμενες γραμμές του μετώπου, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για ουσιαστικότερες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε έναν «πολύ μεγάλο συμβιβασμό», ωστόσο η Ουκρανία είναι «έτοιμη για τέτοια βήματα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Ο τελευταίος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα έπειτα από εννέα μήνες διακοπής, οδήγησε σε συμφωνία για ανταλλαγή αιχμαλώτων, οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ωστόσο, δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος προς την επίτευξη συμφωνίας που θα έθετε τέλος στον πόλεμο, ο οποίος μαίνεται εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

Το εδαφικό ζήτημα αποτελεί το πλέον ακανθώδες σημείο των διαπραγματεύσεων, με τη Ρωσία να μη φαίνεται διατεθειμένη να υπαναχωρήσει από τις απαιτήσεις της. Η Μόσχα επιμένει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να νομιμοποιεί τον ρωσικό έλεγχο επί τεσσάρων περιφερειών της ηπειρωτικής Ουκρανίας, παρά το γεγονός ότι το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει σημαντικά τμήματα των περιοχών αυτών.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, κυρίως τμήματα των περιφερειών του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια. Ο ρωσικός έλεγχος επί των περιοχών αυτών, όπως και της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το Κρεμλίνο το 2014, δεν αναγνωρίζεται διεθνώς.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει την παραχώρηση εδαφών και ότι δεν μπορεί να επιβραβεύσει τη Ρωσία για την εισβολή της στη χώρα.

Ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις, ιδίως περιοχών που δεν έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις και είναι στρατηγικής σημασίας για την ουκρανική άμυνα, θα συναντούσαν επίσης έντονες αντιδράσεις στην ουκρανική κοινωνία. Ωστόσο, ο Ζελένσκι έχει και στο παρελθόν διατυπώσει την πρόταση για διακοπή των εχθροπραξιών στις υφιστάμενες γραμμές του μετώπου, προκειμένου να ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία, η οποία δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και βρίσκεται στο στόχαστρο δημόσιας κριτικής από τον Λευκό Οίκο, ανησυχεί για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να διακόψει ή να περιορίσει την πρόσβασή της σε πληροφορίες σχετικά με επικείμενες επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και στο Starshield, τη στρατιωτική εκδοχή του δορυφορικού δικτύου Starlink του Έλον Μασκ. Αμφότερα είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ουκρανική αεράμυνα όσο και για τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας.

Περαιτέρω ανησυχία στους Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους προκάλεσε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «ανθρωπιστή» κατά την επίσκεψή του στη Ρωσία τον περασμένο μήνα.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος διαδραματίζει επίσης ενεργό ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χαρακτήρισε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τον Πούτιν «μεγάλο δάσκαλο της πολιτικής», πλέκοντας παράλληλα το εγκώμιο αρκετών μελών της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας

Ασαφές παραμένει το πώς θα ενσωματωθούν σε μια ενδεχόμενη συμφωνία οι εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες η Ουκρανία θεωρεί θεμελιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε διευθέτηση. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι, χωρίς αδιαμφισβήτητες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ πως θα παρέμβουν σε περίπτωση νέας ρωσικής εισβολής, δεν μπορεί να εμπιστευθεί τη Μόσχα ότι θα τηρήσει τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες και θα επιτύχει μια συμφωνία που δεν θα αποβαίνει εις βάρος του Κιέβου.

Η Ρωσία απέρριψε πρόταση για την αναστολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών και θαλάσσιων οδών στη Μαύρη Θάλασσα, μετά την ουκρανική επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η γέφυρα αποτελεί κρίσιμη οδό ανεφοδιασμού των ρωσικών στρατευμάτων μέσω της Κριμαίας προς τη νότια ηπειρωτική Ουκρανία, ενώ συνδέεται στενά με τον Πούτιν, ο οποίος την εγκαινίασε προσωπικά το 2018.

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 140 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από αργά το βράδυ του Σαββάτου, εκ των οποίων τουλάχιστον 93 ήταν εξοπλισμένα με κινητήρες τζετ, αναπτύσσοντας σημαντικά υψηλότερες ταχύτητες σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την αναχαίτισή τους από την ουκρανική αεράμυνα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με drones εναντίον ουκρανικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κέντρων εφοδιαστικής και μεταφορικών υποδομών.

Η Μόσχα υποστήριξε ότι έπληξε εργοστάσιο επεξεργασίας καπνού στην περιφέρεια της Πολτάβα, στο κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, παρήγαγε πυρομαχικά για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Οι τοπικές ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν ρωσικό drone έπληξε τον αύλειο χώρο πολυκατοικίας στην πόλη Κρεμεντσούκ αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε κέντρο εφοδιαστικής στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, καθώς και γέφυρα στη Ζαπορίζια, η οποία, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού προς τις γραμμές του μετώπου στα ανατολικά.

Ο περιφερειάρχης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, δήλωσε την Κυριακή ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση που έπληξε κτίριο κατοικιών, αποθήκες και αγροτική εγκατάσταση.

Οι αρχές της Ζαπορίζια ανακοίνωσαν ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια.

Στο μεταξύ, η Ρωσία υποστήριξε ότι αναχαίτισε περισσότερα από 1.000 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, για δεύτερη διαδοχική ημέρα, μεταξύ άλλων και στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.