Ζελένσκι: Eνεργειακή εκεχειρία προτείνει στη Μόσχα ο Ουκρανός πρόεδρος ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του οποίου η χώρα έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά της σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, πρότεινε σήμερα ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής συνομιλιών WhatsApp, δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποδώσει εάν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται στο ουκρανικό σύστημα ενέργειας και ότι το Κίεβο είναι ανοικτό σε μια πασχαλινή εκεχειρία.

«Τονίζω για άλλη μια φορά ότι εάν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να μην πλήττει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, δεν θα χτυπήσουμε τον ενεργειακό τους τομέα σε απάντηση», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ