Ζελένσκι: Είναι «οδυνηρό» να βλέπεις τον Τραμπ να διαλέγει την άλλη πλευρά

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε συνέντευξή του την Τετάρτη ότι είναι «οδυνηρό» το γεγονός ότι ο Ντόναλντ ⁠Τραμπ τάχθηκε με το μέρος της άλλης πλευράς στον εν εξελίξει πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι ο Ζελένσκι θα έπρεπε να αντικατασταθεί.

«Είναι οδυνηρό όταν ο Πρόεδρος Τραμπ επιλέγει τη μία πλευρά, και όχι τη δική μας», δήλωσε ο Ζελένσκιστην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν «Piers Morgan Uncensored»

Είπε επίσης ότι δεν είχε πρόβλημα με το γεγονός ότι ο Τραμπ βρίσκεται στη μέση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά πρόσθεσε: «Αν βρίσκεσαι στη μέση, πρέπει να παραμείνεις στη μέση».

Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται προδομένος από τον Τραμπ, ο οποίος το Σαββατοκύριακο ζήτησε από την Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, αφού συμφώνησε να άρει τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ο Ζελένσκι απάντησε: «Πραγματικά, ναι… αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο από το τι απλά αισθάνομαι».

«Είναι κρίμα που χάνουμε έναν ισχυρό εταίρο», πρόσθεσε.

«Δεν πουλάμε τη χώρα μας… για εμάς δεν είναι θέμα επιχειρήσεων, είναι απλώς η ζωή μας και αυτή είναι η χώρα μας».

Πηγή: Reuters