Ζελένσκι: Δυσκολεύεται να βρει πρεσβευτή για την Ουάσιγκτον – Οι υποψήφιοι λένε «όχι»

ΟΒολοντίμιρ Ζελένσκι δυσκολεύεται να καλύψει μία από τις κρισιμότερες διπλωματικές θέσεις της Ουκρανίας: αυτή του πρεσβευτή στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Politico, υποψήφιοι με το πολιτικό βάρος και τις ικανότητες που απαιτούνται εμφανίζονται απρόθυμοι να αναλάβουν την αποστολή, καθώς θα πρέπει να διαχειριστούν τις περίπλοκες σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η ανάγκη αντικατάστασης της Όλγα Στεφανίσινα, η οποία απομακρύνθηκε επισήμως στις 3 Αυγούστου ενόψει κατηγοριών για υπεξαίρεση, αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που επιτάχυναν τον ακόμη ανολοκλήρωτο κυβερνητικό ανασχηματισμό του Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσφερε τη θέση στην απερχόμενη πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, όμως εκείνη αρνήθηκε.

Σύμφωνα με το Politico, και άλλοι πιθανοί υποψήφιοι εμφανίστηκαν απρόθυμοι. Η βουλευτής της αντιπολίτευσης και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιβάνα Κλίμπους-Τσιντσάντζε εκτιμά ότι στελέχη με τα απαιτούμενα προσόντα ανησυχούν πως δεν θα διαθέτουν τις απαραίτητες συνθήκες για να εκτελέσουν αποτελεσματικά την αποστολή τους.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η άμεση πρόσβαση στον Ζελένσκι και η εμπιστοσύνη του προέδρου, κάτι που περιορίζει σημαντικά τη δεξαμενή υποψηφίων στον στενό κύκλο συνεργατών του.

Πρώην Ουκρανός διπλωμάτης σημείωσε, πάντως, ότι θα ήταν υπεραπλούστευση να ειπωθεί πως «κανείς δεν θέλει τη θέση». Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, ανέφερε, αλλά «κανείς δεν ανταποκρίνεται πραγματικά στις απαιτήσεις της».

Το κενό στην ουκρανική πρεσβεία δημιουργείται σε ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Η Ουάσιγκτον παραμένει καθοριστική για τη δυνατότητα της Ουκρανίας να συνεχίσει τον πόλεμο, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει αλλάξει επανειλημμένα στάση τόσο για τη στρατιωτική υποστήριξη όσο και για τον τρόπο τερματισμού της σύγκρουσης.

Το Κίεβο προσπαθεί, μεταξύ άλλων, να πείσει τον Τραμπ να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάζει συστήματα αεράμυνας Patriot. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποσχεθεί σχετική άδεια τον Ιούνιο, αλλά άλλαξε στάση τον Ιούλιο.

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία ενόψει του χειμώνα και των αναμενόμενων ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι οι παραδόσεις αντιαεροπορικών πυραύλων από τους συμμάχους έχουν μειωθεί φέτος κατά δύο τρίτα σε σύγκριση με το 2025.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να επιχειρήσει να αναβιώσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Το Κίεβο χρειάζεται επομένως στην Ουάσιγκτον ένα πρόσωπο με πρόσβαση στην κυβέρνηση Τραμπ, εξουσιοδότηση να μιλά εκ μέρους του Ζελένσκι και δυνατότητα άσκησης επιρροής στο Κογκρέσο.

Η θέση ενδέχεται πάντως να παραμείνει κενή για αρκετό διάστημα. Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Γιαροσλάβ Γιουρτσίσιν εκτίμησε ότι ο Ζελένσκι πιθανότατα δεν θα διορίσει νέο πρεσβευτή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς μόνο τότε θα είναι σαφέστερο ποιος μπορεί να κινηθεί αποτελεσματικότερα στο νέο πολιτικό τοπίο.