Ζελένσκι: Χτυπήσαμε διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια της Μόσχας

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια της Μόσχας στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας,Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτήν την ώρα, η περιφέρεια της Μόσχας αισθάνθηκε ότι την έφτασαν οι μεγάλου βεληνεκούς δυνατότητες της Ουκρανίας. Ένα διυλιστήριο πετρελαίου επλήγη σε απόσταση 500 χιλιομέτρων», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

«Αυτή είναι μια δίκαιη απάντηση στα ρωσικά πλήγματα –και στο να παρατείνεται ένας πόλεμος που πρέπει να τερματιστεί».

Νωρίτερα ο δήμαρχος της ΜόσχαςΣεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσε ζημιά σε εγκατάσταση στο διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας που ανήκει στη ρωσική εταιρεία Gazprom neft.

«Δεν υπήρξαν απώλειες. Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται στο σημείο», έγραψε ο Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στο Telegram. Ο δήμαρχος της Μόσχας δεν διευκρίνισε αν επηρεάστηκε η λειτουργία του διυλιστηρίου.

Το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο στην περιφέρεια της Μόσχας, επεξεργάστηκε 11,6 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, παράγοντας 2,9εκατομμύρια τόνους βενζίνης και 3,2 εκατομμύρια τόνους ντίζελ το 2024, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο αριθμός των πληγμάτων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε ρωσικά διυλιστήρια διπλασιάστηκε από τις αρχές του 2026, οδηγώντας σε πλήρη ή εν μέρει διακοπή της επεξεργασίας πετρελαίου και σε μείωση της παραγωγής βενζίνης, ντίζελ και καυσίμου αεροσκαφών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπολογισμούς του Reuters.

Το διυλιστήριο της Gazpromneftεξυπηρετεί την περιφέρεια της Μόσχας, η οποία βρίσκεται μέχρι στιγμής μεταξύ των περίπου δώδεκα ρωσικών περιφερειών όπου έχουν σημειωθεί διακοπές παροχής.

Στο μεταξύ οι περιφερειακές αρχές της περιφέρειας του Κρασνοντάρανακοίκνωσαν σήμερα μέσω του Telegram ότι κατασβέστηκε πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο χωριό Πολτάβσκαγια στην περιφέρεια αυτή της Ρωσίας, η οποία είχε προκληθεί, σύμφωνα με τις ίδιες, από την πτώση συντριμμιών drone.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters