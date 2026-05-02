Ζελένσκι: Ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα με την Λευκορωσία καταγράφει η Ουκρανία δήλωσε σήμερα Σάββατο (02/05) ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφότου κάλεσε τις τελευταίες εβδομάδες το Μινσκ να μην εμπλακεί περαιτέρω στον πόλεμο της Ρωσίας.

«Χθες, υπήρξε μια μάλλον ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, από λευκορωσικής πλευράς», ανέφερε ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

«Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση, διατηρούμε τα πάντα υπό έλεγχο, και θα απαντήσουμε αν χρειαστεί», πρόσθεσε, χωρίς να αναφέρει περισσότερα.

Η Πολεμική Αεροπορία και η συνοροφυλακή της Ουκρανίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ