Ζελένσκι: «Ασέβεια» προς τον Τραμπ η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η μαζική επίθεση που πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία δείχνει πως η Μόσχα αγνοεί επιδεικτικά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ένα στοχευμένο ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο συγκεκριμένα εναντίον ενεργειακής υποδομής – ακριβώς της υποδομής που καλύπτεται από την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω του X.

«Το πλήγμα ήταν εντελώς εσκεμμένο και επιδεικτικό στην κλίμακά του – η Ρωσία ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε δείξει τέτοια προκλητική περιφρόνηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία δεν θεωρεί ισχυρές τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου», πρόσθεσε.

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύκτας μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Λουτσκ της δυτικής Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα δημοτικός αξιωματούχος. Ο Αντρίι Ραζουμόφσκι δήλωσε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και προκάλεσε πυρκαγιά, αλλά δεν έκανε γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Ρωσικές δυνάμεις στοχοθέτησαν επίσης κατά τη μαζική νυκτερινή επίθεσή τους εγκαταστάσεις που ανήκουν στους κρατικούς σιδηροδρόμους της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της σιδηροδρομικής εταιρείας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Ολεκσάντρ Περτσόφσκιι της Ukrzaliznyhtsia αναφέρει πως κύματα πληγμάτων στοχοθέτησαν τις περιφέρειες του Χαρκόβου, του Κιέβου, της Βινίτσια, του Χμελνίτσκι και του Τερνοπίλ.

Οι ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερις από τους 39 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από τη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Στη δήλωσή της, προσέθεσε ότι μεγάλος αριθμός βαλλιστικών πυραύλων στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες 902 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν, «180 drones καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα».